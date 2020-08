JPH: Orúe 2.0

El secreto, mejor guardado del Xerez Deportivo es ya una gratísima realidad para regocijo del xerecismo. Jose Pérez Herrera será el nuevo entrenador para la próxima temporada. Parecía un secreto a voces y una noticia que estaba al caer, pero no ha sido una negociación fácil. De hecho, en la última semana, el preparador no ha dejado de recibir jugosas ofertas de clubes que le doblaban las cantidades que va a percibir en Chapín, y creo que es de justicia que se sepa. Porque así empezaremos a calibrar la dimensión de la persona por encima incluso del profesional. Aspecto este último que parece estar de más dentro del mundo del fútbol, donde el dinero doblega voluntades y deforma a las personas y sus conciencias.

A JPH le han podido las ganas de entrenar al Xerez Deportivo y la inusitada ilusión que su posible fichaje había generado entre los aficionados xerecistas y al fútbol en general. Desde los tiempos de Carlos Örúe no recordaba esta unanimidad. Esta ha sido la clave para que la operación haya fructificado. Esto y el proyecto deportivo en el que tanto Jose como el director deportivo, Edu Villegas, que se han mirado a los ojos y han coincidido plenamente en todo antes de dar el paso.

El acuerdo verbal existía y todavía en el fútbol hay personas a las que la palabra dada es ley, por lo que ni siquiera una oferta postrera poco menos que irrechazable ha podido deshacer el compromiso.

JPH trae más ilusión si cabe a un proyecto ilusionante en sí mismo. Y trabajo, mucho trabajo. Porque Jose es un fatiga del fútbol y del trabajo bien hecho. Así lo conocí hace años y ése es el motivo por el que siempre fue el heredero natural de Carlos Orúe en el banquillo azulino. El maestro, la persona con más y mejores conocimientos futbolísticos que he conocido, no tuvo la salida merecida, ni en el tiempo ni en la forma, y desde entonces el proyecto se ha resentido y ha ido dando demasiados bandazos.

Ahora con el discípulo lo que recobramos es estabilidad y criterio para apuntalar el proyecto de toda la afición que debe devolver a esta ciudad al sitio que se merece y que nunca debió abandonar.

Fiel a su estilo, Jose contará en la plantilla con una columna vertebral sólida, con jugadores muy contrastados en cada demaración, y tirará de gente de la zona, peones comprometidos que vayan a muerte con sus ideas, para cerrar un equipo que aspire a todo. Además, la cantera volverá a tener el protagonismo y la atención que merece y veremos debutar otra vez a jóvenes con acné y espinillas. En las categorías inferiores los chavales trabajarán aún más duro con la ilusión de que defender algún día la camiseta y el escudo xerecista con el primero equipo no será ya una quimera.

Así es JPH. No le den más vueltas y no busquen más. El hijo pródigo regresa a su ciudad para seguir creciendo en un club en el que quiere echar raíces para que el xerecismo vuelva por sus fueros más pronto que tarde. Las cosas están claras y las cartas sobre la mesa. El interés del Xerez Deportivo sigue estando por encima de todo y de todos. El fichaje de Pérez Herrera supone un paso de gigante y un indudable salto cualitativo en la corta historia de la entidad. Enhorabuena por ello a la junta directiva y a Edu. Y mucha suerte, míster.