Los ayuntamientos socialistas discrepan sobre los remanentes municipales

Los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana gobernados por el PSPV no están siguiendo una unidad de acción a cuenta de los remanentes de tesorería. División de opiniones sobre ese plan del Ministerio de Hacienda que ofrece a los consistorios pagar el interés de sus depósitos si ceden sus remanentes. Algunos ayuntamientos, por ejemplo, Castelló de la Plana o Almassora, se muestran a favor porque es un momento, dicen, para solidarizarse. Otros, como Alcoi, van a optar por utilizar ese remanente para amortizar su deuda y así no tener que ceder al Gobierno esa partida. En cambio, en Dénia los socialistas han pactado con la oposición no poner a disposición del Estado el remanente de tesorería porque lo necesitan para hacer frente a a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica.

Así las cosas, el portavoz del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Manolo Mata, asegura que los ayuntamientos hacen bien en defender los intereses de sus vecinos, sean del signo que sean.

Recuerda Mata que fue el ministro del PP Montoro quien creó el problema al ordenar bloquear los remanentes municipales, y es inevitable que hubiera una reivindicación masiva para que fueran disponibles para los ayuntamientos. Pero ahora considera Mata que hay una solución, que evidentemente no gusta a todos, pero que toedavía tiene margen para mejorar, hasta que se vote el decreto ley. Reconoce que la situación de todos los ayuntamientos no es la misma, pero no cree que la diferencia la marque quién manda en esos ayuntamientos, porque considera que no es una cuestión ideológica:

Por su parte, la secretaria general del PSPV de la provincia de València, Mercedes Caballero, insta a la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, a rebelarse contra la orden de la calle Génova de vetar al acuerdo aprobado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Situación en el Ayuntamiento de València

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha pedido a Ribó que deje de mercadear con los ahorros de los valencianos.

Catalá lamenta que el alcalde sólo se haya atrevido a alzar la voz cuando su homóloga de Barcelona, Ada Colau, se ha plantado firmemente. Cree que eso pasa por su falta de liderazgo y le pregunta si ya ha convencido a sus socios de gobierno de no apoyar la "cacicada" de Sánchez. Según Catalá, Ribó se piensa que gobierna sólo, pero no lo hace y sus socios están defendiendo este ataque a la autonomía municipal.

El socialista Manuel Mata asegura que ve lógico el posicionamiento de Ribó, pero cree que el Ayuntamiento de València es de los que parte de una situación mejor. Es el que ha pagado más deuda de toda España, gracias a la gestión del recientemente desaparecido Ramón vilar, que amortizó más de la mitad de la disparatada deuda que había dejado Rita Barberá. Considera Mata que no es cuestión de ver quién y cómo se opone más al gobierno de España, sino de que éste facilite el superávit y sobre todo, en qué se va a gastar: