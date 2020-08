"Li demano a Setién que, si ha de morir, ho faci amb les seves idees"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem parlat del partit decisiu que disputarà aquesta nit a les 21.00h, a l’Estádio do Sport, el Barça contra el Bayern de Munic. En primer lloc, tant Sique Rodríguez com Lluís Flaquer han comentat que quan més s’apropa el partit les esperances de guanyar van en augment. Lluís Flaquer ja creu que guanyarà el Barça i Sique diu que “el cap em diu que guanyarà el Bayern però el cor que ho farà el Barça”.

Tot i això, aquestes esperances s’han vist lleugerament disminuïdes quan el Bruno Alemany ha donat la seva opinió sobre l’equip bavarès, el qual considera el gran favorit en l’enfrontament d’avui. Les raons que ha donat han estat que a nivell físic són molt superiors, ja que “Alaba físicament és brutal i Davies que és potser el jugador més ràpid del món”, a part que “és un equip molt complet i, a part de tenir molt la possessió, a pilota aturada són molt perillosos”. Per això considera que “tindrà més pilota el Bayern i també més ocasions. Dependrà molt de les àrees i de com estigui d’inspirat Ter Stegen”. Tot i això, un punt favorable al Barça per al Bruno és que “Kimmich no podrà jugar al mig del camp per la lesió de Pavart”, el qual pot donar avantatja al Barça al mig del camp.

Finalment, la resta de col·laboradors del programa han donat la seva opinió respecte al partit d’avui. Primerament, Adrià Albets li ha demanat a Setién que “si ha de morir, que ho faci amb les seves idees” i, per tant, sigui valent amb l'alineació d’avui. Tot i això, Lluís Flaquer ha comentat que té dubtes i creu possible que Setién deixi a Griezmann a la banqueta per a reforçar el mig camp amb Arturo Vidal. A part, Adrià Albets també ha comentat el fet que Osumane Dembélé ja estarà disponible per a Setién i que “pot ser una bona arma per a aquesta part final de la temporada”, al que Santi Ovalle ha reforçat dient que l’entorn de Dembélé està motivat i creuen que “guanyarà el Barça 2-1 amb un gol de Dembélé”.

Respecte a Riqui Puig i Ansu Fati també han opinat tant Sique Rodríguez com Jordi Martí. Sique ha comentat que “ a mi m’encantaria que comencessin de titulars i seria la millor notícia que rebria per a veure el partit amb més ganes”. Jordi Martí, en canvi, veu molt improbable que Setién arrisqui d’aquesta manera i directament li demana a Setién que “vagi mirant de tant en tant la banqueta perquè tindrà jugadors de gran nivell per a entrar de refresc i ja s’està veient que els canvis estan sent crucials en aquests partits de Champions”.