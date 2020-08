La nueva Tercera División: suben 3 a 2ªB y bajan 6 a Regional Preferente

"Todo cambia" era una canción popular de Mercedes Sosa y que parece haber hecho suya el mundo del fútbol. El parón de las competiciones por la COVID-19 ha provocado numerosos cambios en las diferentes categorías, especialmente en la Tercera División.

Lo principal es que, con el plan que manejan desde la Federación y que han trasladado a los clubes, habrá 3 ascensos a la nueva 2ªB (no confundir con la 2ªB PRO que se creará) y 6 descensos a la Regional Preferente. Todo ello, en el mismo grupo.

Es decir, que Cantabria tendrá 3 equipos como mínimo en 2ªB la temporada 2021-2022 a expensas de lo que vayan a hacer Racing y Laredo. Con todo ello, se formará un Tercera División con 16 equipos.

¿Cómo serán los subgrupos?

Desaparece el grupo como hasta ahora lo conocemos y se formarán 2 subgrupos de 11 equipos cada uno y se formarán por lista cremallera, es decir, los que se clasificaron en puesto impar esta temporada formarán un subgrupo y los pares, otros.

Siguiendo esta regla, el subgrupo A estaría compuesto por Gimnástica, Tropezón, Escobedo, Barreda, Guarnizo, Torina, Selaya, Solares, Vimenor, Cartes y Castro.

El subgrupo B sería Rayo Cantabria, Cayón, Bezana, Barquereño, Siete Villas, Sámano, Textil Escudo, Riba, Alberi, Revilla y Rinconeda.

¿Cómo será la competición?

De esos subgrupos, los 3 primeros de cada uno se jugarán, a modo de liguilla, 2 plazas de ascenso (Grupo de campeones). 4º, 5º y 6º de cada subgrupo se jugará 2 plazas para optar a ese Play Off final con los otros 4 que no ascendieron directamente y donde 1 subirá a 2ªB.

De ahí, estos 2 equipos se enfrentan a los 2 últimos de los 6 del "Grupo de campeones" (3 primeros de cada subgrupo inciial) y, quien pase de esos 4, se medirá al 3º o 4º del "Grupo de campeones". Esa será la tercera plaza del ascenso.

Los 5 últimos de cada subgrupo se jugarán una nueva liguilla de promoción de descenso, donde de esos 10 equipos, 6 bajarán a Regional Preferente.

Condicionantes

En esa llamada "Fase 2", los puntos obtenidos en la "Fase 1" serán acumulables. Y en esas nuevas liguillas que se formarán (ya sea la de Play Off de ascenso, la de previa de Play Off (o intermedia) y la de Play Out) sólo se podrán enfrentar a los equipos del subgrupo contrario y los puntos conseguidos en el subgrupo inicial seguirán contando. Se jugarán siempre partidos de ida y vuelta.

Protocolo

Habrá público en los campos, que será de un 75% del aforo hasta un máximo de 1000 espectadores, todos ellos sentados y con metro y medio de separación entre cada asistente con el que no conviva.

No habrá test masivos como ha ocurrido en 1ª y 2ª División, si se da un caso positivo, Sanidad deberá hacer seguimiento a aquellos que hayan tenido contacto directo con el infectado durante, al menos, 15 minutos.

Habrá que desinfectar las instalaciones, usar diferentes vestuarios y acceder con mascarilla al recinto. También se deberá mantener identificados a las personas que accedan al campo para poder hacer los rastreos oportunos en caso de que haya algún contagiado.