"Fer una moció de censura requereix d'una complexitat màxima, fa falta molta gent i recursos"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem explicat les conseqüències que pot tenir per al club la decisió de Messi de marxar del club i, com ha explicat l’Adrià Soldevila, aquestes conseqüències ja han començat a aparèixer “ahir a les 22.30h Manifest Blaugrana, que sempre ha vetllat pel benestar del soci i ha estat els darrers anys a l’oposició de la directiva actual va amenaçar per una moció de censura per al divendres en el cas que no es solucionés la situació amb Messi o la directiva no dimitia en blog”.

Tot i això, 10 minuts després d’aquest comunicat, Jordi Farré, el precandidat el 2015 i precandidat per a les properes eleccions del Barça també va dir que presentaria una moció de censura i ho ha fet avui les 9.00h del matí. El mateix Jordi Farré ha dit que ha presentat la moció de censura perquè “la situació esportiva, social, econòmica i institucional del club és excepcional i la directiva actual no es mereix estar un segon més dirigint el club”. També ha dit que l’únic que fa ell és posar a disposició de tothom els seus recursos perquè això tiri endavant. Tindrem 45 punts de recollida de firmes per tota Catalunya i no coneixem exactament el cens però estarà al voltant de les 14.000/15.000 signatures”.

Posteriorment a ell, també ha parlat Marc Duch, el president de l’esmentada anteriorment plataforma Manifest Blaugrana que volia fer la moció el divendres, qui no ha posat cap pega al fet que ja s’iniciï una moció de censura dient que "Si ja hi ha una moció en marxa, nosaltres farem un recolzament incondicional". També ha parlat dels condicionants de què es pugui presentar una segona moció en cas que la primera no pugui recollir els vots suficients i ha dit que “és cert que els estatuts dictaminen que fins un any després no es pot presentar una moció de censura a les mateixes persones i per les mateixes raons però sí si es fa a persones diferents i s’argumenten unes altres explicacions per les quals fer la moció”.

Després d’ells dos, s’ha sumat a les declaracions contra la directiva blaugrana un altre candidat a la presidència del club, Víctor Font. En primer lloc, s’ha mostrat sorprès, ja que segons ha dit “m’ha sobtat que el precandidat Jordi Ferré hagi fet una moció de censura quan sabíem que hi havia grups de socis més o menys organitzats que ho estaven preparant però crec que la prioritat és màxima i no s’ha de pensar en l’interès personal i pensar amb el bé del Barça, per tant, ara toca unitat i coordinació, per això li donem suport a qualsevol moció i unifiquem forces perquè la situació actual dificulta molt que tiri endavant”. Sobre Messi, el precandidat a la presidència del Barça s’ha mostrat optimista dintre de l’alarmant situació i ha dit que “fins que no es materialitzi sempre hi ha esperança i aquesta probabilitat passa per la dimissió del president del club”. Finalment, Sique li ha preguntat sobre una conversa entre Xavi i Messi ahir a la nit i sembla que és cert que van parlar tot i que Víctor Font no ha volgut dir què és el que es van dir tots dos en aquesta conversa privada.

Després d’ell ha parlat un altre candidat i expert en moció de censura, ja que va impulsar la moció de censura del 98 a Nuñez, la que van preparar Rossel i Bartomeu a Laporta el 2008 i finalment la de fa 3 anys que no va tirar endavant. Per això, vista la seva experiència, Agustí Benedito ha dit que “és d’una complexitat màxima, fa falta molta gent i recursos i més sense partit a l’estadi, si estan preparats i tenen els recursos necessaris fan bé d’intentar-ho però com dic és molt difícil”. A part, ha confirmat que es presentarà a les pròximes eleccions i que està preparant una candidatura a l’altura de la situació del club.

Finalment, Emili Rousaud, qui ha estat vicepresident del club fins fa poc ha sigut sincer en què “la decisió de Messi em va afectar emocionalment, ja que Messi ha escrit les millors pàgines de la història del Barça i això no pot acabar així”. Emili Rousaud ha afirmat que “Bartomeu era qui portava molt personalment els temes esportius i que la mancança d’un model esportiu coherent és el que ha fet que Messi marxi del club, ja que Messi és un guanyador nat i no s’ha fet un equip a l’alçada del seu potencial. A part, les formes del Barça amb Luis Suárez és possible que també hagi afectat en aquesta decisió de Messi”.