David Silva: "Me traen para ayudar a ganar"

David Silva ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador de la Real Sociedad en el Reale Arena. El genio de Arguineguín ya ejerce como nuevo txui-urdin, luciendo su clásico dorsal ‘21’, que en San Sebastián hereda de otro mago como Martin Odegaard, sobre el césped de su nueva casa. El canario ha estado acompañado del vicepresidente del club realista, Ángel Oyarzun, que ha sido el primero en tomar la palabra.

-Recibiemiento. “Hola a todos, hacer una oresentación de un jugador como David Silva es una tarea sencilla, no hace falta mas que mirar su historial deportivo para darse cuenta uno del nivel del jugador que hemos fichado. debemos agradecerle que haya elegido la Real por encima de otras ofertas que tenía”.

Después, ha tomado ya la palabra el propio David Silva.

-Primeras palabras. “Gracias a todos por el recibimiento, toda la gente me ha dado muchas muestras de cariño, tengo muchas ganas de empezar y conocer a todos los compañeros y la ciudad deportiva, y espero que sean muy buenos años, porque el club está haciendo las cosas muy bien”.

-Qué supone volver a LaLiga. “Tanto para mí como para mi familia volver a la liga supone mucho, supone mucha ilusión y muchas ganas, y más en un club como la Real Sociedad”.

-Tuvo en cuenta su paso por el Eibar. “En lo personal también ha sido una buena parte de la decisión, porque hace muchos años viví en el País Vasco y me encontré muy a gusto con la gente y con el trato, y ahora hemos decidido con mi familia volver”.

-Silvamania en San Sebastián. “Agradezco las muestras de cariño, eso significa que la gente estaña ilusionada, y eso para mi también es un motivo más para hacerlo bien y lograr grandes cosas en la Real”.

-Primeras noticias de la Real. “Cuando tuve la noticia de que la Resl me quería estuve muy contento e ilusionado, y luego fue rápido por parte del club y nuestra. Fue una grata sorpresa, y las expectativas son altas, porque vi al equipo competir la temporada pasada y creo que podemos luchar por grandes cosas, como un título como la Copa”.

-Sombra de Ødegaard. “Esto de suplir jugadores no me gusta. Los jugadores van y viene, no viene uno para suplir a nadie, solo vengo a hacer mi juego y a hacerlo lo mejor posible”.

-Otras ofertas. “Ha habido de todo, ha habido grandes ofertas la verdad, y de todos los sitios, pero me decanté por la Real, y ya está todo dicho”.

-Cómo fue la negociación. “Te puedo decir que fue todo muy rápido y muy bien, y por eso estoy aquí, pero el resto de cosas son privadas”.

-Líder. “Yo asumo el papel que he asumido desde que empecé en el fútbol, hacerlo lo mejor posible y ahora aportar mi experiencia a un grupo joven”.

-Imanol Alguacil. “Me han dado referencias muy buenas, antes ya había hablado con varias personas, y luego el fútbol que se hace me viene muy bien. Y luego he hablado con él y me dio muy buenas sensaciones”.

-Competitivo. “Me traen para eso, para intentar ganar, durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas porque soy muy competitivo, y aquí también lo voy a intentar hacer de nuevo”.

-Xabi Alonso. “Con Xabi Alonso hablé mas bien cuando había firmado, y me dio la enhorabuena por estar aquí y ahora cuando ya estemos aquí en Zubieta seguro que hablamos más largo y tendido, pero me dijo muchas cosas buenas del club y de la ciudad”.

-Cómo se define. “Me defino sobre todo como un jugador competitivo, aparte de todas las cualidades que tengo habitualmente”.

-Centrocampista. “Lleva mucho años jugando en el medio, y defender corriendo menos no se cómo se hace, siempre he corrido mucho, pero al ser un jugador atacante parece que corremos menos, pero no es así”.

-Competición europea. “Por supuesto que siempre después de tantos años jugando en Europa también influye eso, que la Real juegue en Europa, para venir. Pero también que el buen fútbol que hace la Real llamó la atención y me viene bien”.