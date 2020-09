Preocupación en el Villarreal por la rodilla de Alberto Moreno

En el Villarreal CF están muy preocupados por los problemas de rodilla de su lateral Alberto Moreno, ya que las molestias que venía sufriendo desde hace una semana y, que en un principio no parecían tan graves, no presentan ahora un buen diagnóstico.



Tras un primer análisis en el que se pensaba que las molestias que sufría el jugador en su rodilla izquierda no eran muy graves, la evolución de esas molestias no parece ser buena, lo que ha encendido las luces de alarma. Por ello, el jugador tiene previsto visitar la consulta del doctor Cugat esta misma semana, con la idea de certificar el alcance real de esas molestias.



Moreno se lesionó el pasado miércoles en el partido amistoso frente al Tenerife, lo que le hizo abandonar el terreno de juego con dichas molestias en su rodilla izquierda.



El defensa ya pasó por un año complicado la temporada pasada, ya que sufrió problemas y lesiones que le tuvieron tiempo apartado del equipo.



De confirmarse una lesión de gravedad en los próximo días, esta supondría un golpe complicado para el equipo castellonense, al perder uno de sus jugadores diferenciales. Aunque de ser así, el club cuenta con dos laterales izquierdos más, como son Jaume Costa y Alfonso Pedraza.