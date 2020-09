"El primer que vaig pensar en ser anomenat capità va ser que seré jo qui aixecarà el títol de la Eurolliga"

Avui al 'Què T'hi Jugues!' hem parlat amb el nou capità del Barça de bàsquet, Pierre Oriola, que ha sigut anomenat capità després del traspàs d'Ante Tomic al Joventut de Badalona. Amb ell hem parlat primer de tot de la pregunta que li va fer Ricky Rubio ahir al programa on li deia si ja l'escoltarien al vestidor. Amb rialles, Pierre Oriola ha dit que "és cert que hi ha jugadors al vestidor que tenen més experiència que tu, més recorregut... però jo intentaré aportar tot el que pugui. Tot i això, crec que el més important és mostrar als jugadors el que representa el Barça i que no qualsevol persona pot portar la nostra samarreta". El Flaqui li ha comentat després d'aquesta frase que hauria d'anar a dir-la al vestidor del Barça de futbol, al que Oriola ha respost dient que "jo crec que al final al futbol hi ha gent i capitans que també saben el que significa tot això, el dia del Bayern va ser un desastre però així és l'esport i qui ho estan sofrint més són ells". A part, Oriola també ha respost a Ricky amb broma dient que el que hauria de fer ell és tallar-se els cabells que porta, ja que ara ja és pare d'un nen.

Sobre el fet d'haver sigut elegit capità ha comentat el primer que va pensar en saber-ho i sembla que va pensar des d'un primer moment amb l'Eurolliga: "em va fer molta il·lusió ser elegit capità, el primer pensament que em va venir al cap va ser a Roger Grimau aixecant el títol de l'Eurolliga i que ara em tocarà a mi fer-ho".

Després, Oriola també ha respost a les preguntes que han fet els seguidors del programa, que li preguntaven sobre com pensava que jugaria aquest any amb el Jasikevicius, al que ha dit que: "jo crec que tenim un equip bastant mòbil, en els últims anys he estat alternant diferents posicions. Em considero un jugador força polivalent i intentaren obrir el camp. Sobre el mateix entrenador del Barça ha preguntat un altre oient, exactament sobre que li semblava la nova metodologia de joc i d'entrenament, al que ha respost dient que: "Saras és un entrenador que ha sigut jugador no fa gaire i que, per tant, entén el basquet actual i al jugador com es pot sentir, les càrregues físiques, les actituds que té el jugador dintre del camp... A part, és un entrenador i també com a jugador amb mentalitat guanyadora que no accepta el no ni el potser, vol que ho facis sí o sí i guanyis".

A continuació, també li hem preguntat sobre la pressió per guanyar títols tenint aquest projecte tan il·lusionant i que darrerament no està tenint els seus fruits. Sobre aquest tema ha respost dient que "hi ha moltes coses a tenir en ment, s'ha de ser regular però també s'ha d'arribar bé al final de la temporada que és quan hi ha els Playoffs, està clar que l'Eurolliga és difícil guanyar-la, però amb aquest nou projecte esperem que més d'hora que tard arribin els trofeus".

Sobre el primer trofeu oficial que hi haurà en disputa també ha parlat Pierre Oriola, i és la Supercopa d'Espanya, del que ha dit que "fa anys que no la guanyem i seria important per començar en bon peu, però som el Barça i hem d'anar a per tots els trofeus". La competició es farà a Tenerife i encara ara no es sap si hi haurà aficionats al pavelló, sobre això Pierre Oriola ha dit que "tots els esports estan fets per al públic i si no n'hi ha dona una sensació d'entrenament, t'has d'habituar però a la mínima possibilitat que, seguint els protocols de seguretat sanitària, pugui haver-hi gent veient el partit doncs millor".

Finalment, Oriola ha comentat que sortirà a un videoclip que publicarà Buhos al març i ha comentat que de petit va fer teatre, però no només això, sinó que va començar jugant a futbol com a porter i que els seus referents eren Fabien Barthez i posteriorment Víctor Valdés.