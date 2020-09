"Si finalmente Messi se queda no será ningún problemón, va a seguir con la ambición que ya tenía con 16 años"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem parlat amb Juan Carlos Unzué, que va ser segon entrenador del Barça durant la etapa de Luís Enrique i que coneix molt bé a Lionel Messi. Tot i això, abans de parlar del Barça, li hem preguntat pel més important, que és la seva salut personal, ja que el passat 18 de juny va anunciar que patia la ELA, una malaltia neurodegenerativa progressiva que afecta ràpidament a las neurones motores del cervell i la medul·la espinal. Sobre això Unzué ha explicat que “estoy intentando aprovechar la vida de manera diferente pero también se disfruta, estando con la familia y amigos. Ahora descanso muchísimo mejor que años atrás. Sobre aquesta malaltia anomenada ELA, ha opinat que “hay que hablar sobre la ELA porque se necesita conocer la enfermedad para estar bien informado y saber lo que sentimos los enfermos de ELA”.

També ha explicat que està molt content per l’estima que està rebent últimament i que ho aprecia molt. Com a últim exemple està el de Rakitic, qui li va dedicar unes paraules ahir en el seu comiat de can Barça i Unzué ha explicat que ho va veure i que “evidentemente fue muy satisfactorio, estoy disfrutando mucho del cariño de la gente y fue una sorpresa muy agradable que en un día tan importante para él hablara de mí”.

Després d’això, Unzué ha parlat ja del tema Messi, del qual ha dit que “lo que sí creo es que la decisión que ha tomado no es un calentón, es algo meditado y seguro que tiene sus razones, por lo que lo conozco lo tengo claro”, tot i això, ha matisat dient que no sap ben bé com acabarà la cosa, ja que “me ha parecido sorprendente porque yo creía que la carrera de Messi la iba a terminar en el Barcelona. Quiero pensar que la decisión que ha tomado no ha sido nada fácil para él”. Encara així, i vist que en les darreres hores potser Messi fa un pas enrere i estarà un any més al Barça, Unzué ha dit que està tranquil respecte al rendiment de Messi si finalment es queda, ja que ell opina que “si se queda no será un problemón, él va a seguir con toda la ambición que tiene des de los 16 años, es más fuerte su ambición, ganas de ganar y de hacer disfrutar a la gente que si se queda más o menos contento”.

Finalment, Unzué també ens ha parlat de Messi des d’un punt de vista més personal i ha dit que “yo creo que lo primero que le va a priorizar es un proyecto que lo motive y lo haga ganar. La comparación de Messi con el resto es la ambición de seguir ganando aun haberlo ganado ya todo. Cuando se retire valoraremos en su justa medida el hecho que se haya mantenido en el top 1 tantos años”. I sobre el que es diu sempre que el Barça té un vestidor difícil, el que va ser segon entrenador del Barça ha dit que “para el nivel de jugadores que hemos tenido en el Barça yo creo que aquel vestuario no era un vestuario difícil por haber ganado lo que habían ganado, he estado en vestidores que han ganado el 10% que ellos y eran más difíciles de llevar”.