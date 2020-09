"A l'interior dels estadis es podria mantenir la distància de seguretat, el problema és l'accés i la sortida"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril Duran, amb motiu de l’inici de la Lliga Catalana de Bàsquet aquesta tarda a les 18.30h. La primera semifinal la disputen MoraBanc Andorra i Joventut de Badalona i la segona, a les 21.30h, el Barça i el BATXI Manresa. Ferran Aril ha catalogat la Lliga Catalana de Bàsquet com “el tret de sortida de la temporada per a la Federació Catalana de Bàsquet i, per tant, per nosaltres té un valor afegit. Les circumstàncies són excepcionals però al final s’ha pogut fer també gràcies al coorganitzador que ha sigut el Barça que els hi dono les gràcies per fer possible la competició. També agraeixo que els 6 equips participants han estat oberts en tot moment a disputar la competició.”

Li hem preguntat també per si s’havien plantejat fer un aforament limitat per tal que pugués haver-hi gent a les grades, finalment, però, Ferran Aril ha dit que “les circumstàncies que voltaven en aquestes dades ens van fer veure que era millor no tenir públic, es va creure el més adient per preservar la salut de tothom”.

Tot i això, i parlant de mesures de seguretat sanitàries, hem convidat per parlar sobre el tema al cap de malalties infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron, Benito Almirante. Amb ell hem repassat les paraules que va dir ahir el ministre de sanitat Salvador Illa a SER Catalunya que afirmava que no hi hauria públic als estadis. Benito Almirante ha defensat la postura, ja que "s’ha de ser cautelós, a l’interior dels estadis es podria mantenir seguretat, el problema està en l’accés i la sortida. El que s’ha de saber és si la gent estaria disposada a entrar amb 3 hores d’antelació”.

Sobre aquest tema també ha parlat des del punt de vista dels col·legis, ha assegurat que “sempre hi ha un percentatge de possibilitats que els pares dels nens s’hagin de quedar a casa en quarantena en el cas que el seu fill estigui contagiat de la COVID”. Tot i això, ha parlat sobre la mesura de prevenció dels col·legis i que es planteja aplicar també per a l’accés i sortida dels estadis, que es basa en “utilitzar diferents torns per a les entrades i sortides dels nens per tal que no hi hagi aglomeracions i el risc de contagi sigui més baix”. Tot i això, com ha dit abans “significaria que per a la gent que va al camp hauria d’anar amb força més temps d’antelació”.

Després, i un cop ja s’ha acomiadat a Benito Almirante, a Ferran Aril li hem preguntat per quan opina que tornarà el bàsquet base català, al que ha contestat que “hi ha diverses situacions, però ara poder aventurar quan tornaran els partits de bàsquet base, esperem que a meitats d’octubre, però ja ho veurem”. A més a més, per acabar, li hem preguntat també si creu que podrem veure pròximament un partit de la Selecció Catalana de Bàsquet, al que ha contestat dient que “tenim la intenció que la Selecció Catalana de bàsquet absoluta faci algun amistós, però ara la situació és molt complicada. Tot i això en un marge de 4 anys esperem que sigui possible aquest projecte que està ja en marxa”.