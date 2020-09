Avui al 'Què T'hi Jugues!' hem parlat amb Eusebio Sacristán, qui va estar al cos tècnic de Frank Rijkaard quan Messi va explotar quan encara era molt jove i el va veure començar a fer les passes per a convertir-se en el millor jugador de la història del club. Amb ell hem parlat tant de Messi com de la possible comparació amb aquest començament al món del futbol que ha tingut Ansu Fati, de qui ha comentat primer de tot que “estamos sorprendidos con lo de Ansu porque cada paso que da es muy bueno. Creo que Ansu da tranquilidad a los entrenadores y por eso confían en él, lo mismo nos pasó con Messi”. Tot i això, ha destacat que un altre jugador amb qui es van posar moltes esperances des d’un inici i que no li va anar bé va ser a Bojan, de qui diu que “tuvo problemas de adaptación y a él le costó mucho, al final son chavales de 17 o 18 años que son niños prácticamente y hay que tener mucho cuidado”. Pel que avisa dient que “los entrenadores y también los medios de comunicación tienen que tener precaución con Ansu y protegerle un poco”.

Tot i això, respecte al que pugui passar entre la relació d’Ansu i el nou entrenador blaugrana, Ronald Koeman, està força tranquil, ja que creu que “Koeman será un buen entrenador para él, buena personalidad y un buen apoyo para Ansu, le puede proteger, acompañar… podrá ser una buena relación padre – hijo”. Per a ell, ha comentat que la millor forma de gestionar la situación és la que va fer servir Rijkaard amb Messi, ja que aquest “en su día también tuvo compañeros que le protegían, él los admiraba y respetaba mucho. Frank Rijkaard tuvo en cuenta el status de los veteranos, algo a respetar hasta que Messi inevitablemente acabara pasando por delante de ellos".

Finalment, a part de parlar d’Ansu Fati, Eusebio Sacristán ha opinat també sobre el tema Messi i si creo que el fet que es quedi al Barça és una bona notícia per a Koeman o un “marrón”, al que Eusebio ha contestat dient que “es algo que tiene que gestionar él en estos momentos, estoy seguro que tomará buenas decisiones y estará tranquilo. Sobre todo creo que hará un equipo competitivo y no se va a parar en pensar en si es bueno o malo que este al Barça, aun así yo creo que es bueno, al final siempre ha aportado mucho y se tiene que ver si con el nuevo equipo de Koeman también sea determinante como siempre”. A més a més, ha afegit que "ahora se trata que alrededor de él y Koeman haya un nivel de juego e intensidad donde la participación de Leo sea determinante. Esto ilusionará a Messi a ganar títulos y vivir una mejor temporada".