La Universidad abre un curso "normal" con el objetivo de mantener las clases presenciales

La biblioteca del edificio histórico de la calle San Francisco de Oviedo ha acogido este miércoles el acto solemne en formato COVID – con aforo reducido y mascarilla den todo momento- el acto solemne de inicio del curso universitario, que dará paso este jueves al regreso a las aulas de los estudiantes de enseñanzas superiores. Cada facultad ha puesto sus reglas para el nuevo curso, con distintas modalidades para adaptarse a las circunstancias sanitarias, pero la Universidad garantiza un curso seguro.

Eso sí el coronavirus no le ha restado un ápice solemnidad a la apertura del curso. Han asistido las máximas autoridades de la región encabezadas por el presidente del Principado. Ha habido paseíllo de doctores por el claustro, aunque la comitiva se ha estirado más de lo normal para guardar las distancias de seguridad . Y aunque no ha faltado ni la lección inaugural – esta vez una disertación del catedrático de Ingeniería Química Mario Díaz- el público era menos nutrido por motivos obvios.

Algo parecido ocurrirá ahora con el regreso a las clases. Se tratará de preservar el rigor, incluso la excelencia, docente e investigadora, pero habrá nuevas normas para acceder a las aulas, para seguir las clases –aunque se buscará la máxima presencialidad- e incluso para ventilarlas y desinfectarlas. Eso sí, se ha dado libertad a cada centro para elaborar su plan de contingencia, de hecho el rector García Granda asegura que será "un curso normal pero irregular en los distintos centros". No ha habido discusión sobre el inicio del curso y a diferencia de lo que ocurre en etapas inferiores se ha mantenido el calendario aprobado inicialmente , según el rector, "porque no había motivos para aplazarlo, aunque no sepamos si las condiciones van a ser mejores o peores dentro de un mes". La Universidad tampoco ha contratado profesores de refuerzo.

El rector ha lamentado como una “verdadera pena” que el Ayuntamiento de Oviedo no haya cedido los espacios que se le solicitaron en el Auditorio y en el Palacio de Congresos para descongestionar las facultades, pero dice entenderlas razones del equipo de gobierno de Alfredo Canteli que ha aducido la necesidades de hacer reparaciones en esos edificios. La Universidad se apañará con los locales cedidos por la Caja Rural de Asturias en la zona de La Ería.

Con respecto al proceso electoral truncado el pasado curso por el coronavirus, la concreción del calendario está aún pendiente de que se apruebe el censo, que se espera esté listo durante el mes de octubre.