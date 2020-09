Roig Negueroles: "La plantilla no está cerrada, algo habrá más"

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, señaló durante el acto de presentación del portero argentino Gero Rulli que la plantilla aún no está cerrada y que habrá algún refuerzo más.



"Cada movimiento que hacemos en la plantilla influye en el siguiente, por lo que no podemos hacer planes, ya que los movimientos que quieres hacer o haces influyen en el siguiente. Una salida, la posibilidad de hacer un refuerzo, que ese refuerzo se pueda dar, son cosas que van marcando el mercado", comentó.



"Es complicado, ya que está el mercado y sus condiciones, puede que tengas un objetivo muy claro y que no lo puedas cerrar, por lo que vamos a ir poco a poco y viendo como se da. Creo que el equipo no está totalmente cerrado, algo habrá, pero ya lo iremos viendo", añadió



Preguntado por la posibilidad de que el Villarreal fiche al defensor argentino Juan Foyth para reforzar el lateral tras la grave lesión del Alberto Moreno, indicó que "lo que hacemos lo hacemos sin dar a conocer movimientos, son cosas que hacemos internamente, por lo que no hablamos de movimientos".



"Desde luego que la lesión de Alberto no estaba en nuestros planes, por lo que quizá nos trastoque algo la composición de plantilla, pero debemos buscar tener el mejor equipo posible equilibrando económicamente. Obviamente puede influir en próximas decisiones, aunque vamos a verlo en las próximas semanas", prosiguió.



Respecto a la contratación de Gero Rulli indicó que "estamos muy satisfechos con la contratación, ya que es un jugador de gran nivel, al que conocéis de estar muchos años en la Real Sociedad. Salió de Argentina siendo un fichaje muy importante, y con muchas expectativas de futuro".



"Nosotros lo hemos seguido muchísimo, tanto antes de venir a España, estando aquí, y el año en el Montpellier. Creemos que es un jugador de mucho presente y mucho futuro, un jugador que nos puede aportar mucho. Y estamos seguros que lo mejor está por venir, por lo que vamos a disfrutar del mejor Gero Rulli a su madurez y estamos muy ilusionados por su llegada", apostilló.