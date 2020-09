Rulli: "Me siento en el momento más pleno de mi carrera"

El portero argentino Gero Rulli, que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Villarreal para las cuatro próximas temporadas, aseguró que se encuentra en el "mejor momento y más pleno de mi carrera"



"Me siento en el momento más pleno de mi carrera. He aprendido de todo, de lo bueno y de lo malo. He disfrutado y he sufrido mucho y todo eso me ha llevado hasta aquí. He hecho bien las cosas y me han llevado hasta donde estoy ahora. Tuve que salir de la Real Sociedad. Llegar a Montpellier me ayudó a volver a disfrutar del fútbol día a día y estar aquí me hace súper feliz", explicó.



El meta de 29 años se encontrará con la competencia de Sergio Asenjo, titular en las últimas temporadas en el club castellonense. "Es un grandísimo portero. Es de los mejores. Sé que hay un portero que lleva mucho tiempo. Yo vengo a sumar y ayudar al equipo. Voy a entregarme al máximo para ganarme la confianza de mis compañeros y del entrenador", señaló.



De su nuevo entrenador y el ambicioso proyecto del Villarreal, Rulli apuntó que "Unai Emery es un técnico de gran calidad y que ha ganado muchos títulos. El Villarreal tiene un gran plantel y eso también es un factor importante. Desde que salió la oportunidad, no dudé ni un segundo. Quería formar parte de este proyecto".



"El Villarreal está apostando por un futuro exitoso. Quiero ser parte del club y ayudar con todo lo que se propongan con responsabilidad y trabajo. Más allá de los tres primeros, hay mucha igualdad y cualquiera puede ganar. Lo fundamental es iniciar bien la temporada. Es un torneo muy largo en el que pueden pasar muchas cosas, pero no tengo dudas de que el Villarreal tiene un gran equipo y puede aspirar a objetivos ilusionantes", afirmó.



"Iniciar con buen pie LaLiga es fundamental para la confianza y verte arriba en la clasificación. Ayuda para trabajar con más tranquilidad. Será una temporada muy difícil y competitiva. Queremos hacer nuestros objetivos realidad", finalizó.