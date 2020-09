Aguado descarta una moción de censura aunque el PSOE le ceda la presidencia

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ha descartado una moción de censura contra la presidenta Isabel Díaz-Ayuso. Al comienzo de su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno y antes de relatar los acuerdos adoptados, Aguado ha querido responder a las declaraciones que hizo ayer en La Ventana de Madrid el delegado del Gobierno en Madrid y secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco, que abría la puerta a permitir un presidente de Ciudadanos si saliera adelante la moción.

Aunque Franco reconoció que "ahora no es el momento" para llevar a cabo esa iniciativa, Aguado ha reprochado al PSOE que plantee la posibilidad de presentar la moción en medio de la pandemia, cuando "no ayuda nada a resolver los problemas reales de los ciudadanos".

"Si nos llevan al extremo de seguir impidiendo el control parlamentario en la Asamblea en la Asamblea de Madrid nosotros profundizaremos e intentaremos con todas nuestras fuerzas y potencia una moción de censura", manifestó ayer Franco, que precisaba que no se presentaba todavía por "responsabilidad".

"No me gustaría dedicar ni un minuto más a un asunto que no considero prioritario para los madrileños", ha contestado Aguado a la pregunta de si declinaría la oferta de los socialistas a Ciudadanos de convertirle en presidente. "Si realmente quiere ayudar a los madrileños que se siente, negocie y apruebe los presupuestos de 2021", ha añadido.

Medidas anunciadas en el Consejo de Gobierno

El vicepresidente, que ha comparecido junto al consejero de Educación Enrique Ossorio, ha anunciado que han aprobado durante el Consejo de este miércoles la realización de operaciones financieras a largo plazo por importe de 297 millones de euros. También se ha propuesto la elaboración de un 'Plan de Actuación de Protección Civil ante Pandemias' con el que pretende reforzar la acción de la autoridad sanitaria y preparar respuestas rápidas y coordinadas.

Además, Ignacio Aguado ha pedido a los sindicatos de la Sanidad pública madrileña que abandonen las movilizaciones para protestar por sus condiciones laborales en un momento "tan complicado", porque la Comunidad de Madrid está trabajando, dice, en un plan para atender sus reivindicaciones.