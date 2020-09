Cuenta atrás para el inicio del curso: estrés, necesidades tecnológicas y una aparente seguridad de los padres

Empieza la cuenta atrás para que los estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachiller inicien el nuevo curso escolar. Quedan 18 horas para que los colegios abran sus puertas. No obstante, ante la pandemia del COVID, todos los centros han estado trabajando toda la mañana en los últimos preparativos. Las juntas directivas, los profesores y el personal no docente enfrentan el día antes del regreso a las aulas con reuniones para explicar el funcionamiento y el plan de contingencia que ha elaborado cada escuela.

El personal de los colegios va "corriendo" en el día de hoy. Así lo dice Joana Maria Mas, presidenta de la Asociación de Directores de Primaria, que señala además que los profesores afrontan este curso con "ilusión y pena" a partes iguales. Ilusión por empezar de nuevo y pena porque tendrán que preocuparse de que todo salga bien y de que los niños mantengan la distancia. Destaca que les habría venido bien unos días más para dotar los centros con algunas necesidades. Son especialmente necesidades tecnológicas. Y añade que algunas nuevas aulas tendrán una falta de material: "Tenemos grupos que tendrán que hacer clase, de momento, sin que lleguen estos equipos. De cara a mañana habrá profesores que no podrán poner una presentación a su grupo".

Critica también que faltan profesores y que habrá situaciones en las que se generarán dudas en la actuación de monitores.

El colegio de Son Quint está en Son Rapinya, Palma, y es uno de los tantos otros que está ultimando los detalles para que los escolares vuelvan a clase.

En este centro habrá distintas puertas de entrada y salida en función de la edad y el curso de los alumnos. Se han habilitado también pasillos unidireccionales para que los estudiantes no se crucen entre sí. Cada profesor se hará cargo de un grupo en los recreos. Los niños se tendrán que poner gel hidroalcohólico en las manos al entrar y al salir del colegio.

Hemos estado en este centro, donde hemos podido observar cierto estrés entre todo el personal. Hemos hablado con su directora, que ha preferido no declaraciones en el micrófono de la SER. Asimismo nos ha contado que todavía están haciendo el horario para los alumnos de secundaria.

Además, ha criticado a Educación porque, según ha dicho, el sábado les comunicaron que las normas cambiaban. Por ello, el lunes se pusieron a trabajar sobre la nueva normativa e informaron a los padres. Asegura la directora también que los padres se sienten inseguros ante estos cambios.

No obstante, ése no es el panorama que hemos encontrado en la calle. En la SER nos hemos encontrado con Gloria, una madre que se muestra tranquila de cara al inicio del curso "porque el centro ha puesto todas las medidas para crear un entorno seguro". Achaca sin embargo a la responsabilidad individual de cada familia: "Lo que más me preocupa es la parte de conciencia de cada familia".

Hemos conseguido hablar también con Fernando Javier, un padre que, al igual que Gloria, deposita su confianza en el colegio: "Si se toman las medidas después de lo que nos explicaron en la reunión, el colegio va a ser un lugar totalmente seguro". Hace un llamamiento a la responsabilidad de los padres y profesores y añade que es necesario ser puntual este año.

Éste es el panorama el día antes de empezar el curso académico. Estrés y mucho trabajo en los colegios y una aparente tranquilidad por parte de los padres y madres.