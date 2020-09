PLANIFICACIÓN

Seguro que ni una, ni dos, ni tres, sino multitud de veces has tenido que planificar algo en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos.

Requiere, como primer paso, que establezcas los objetivos realistas a conseguir. Pueden ser más o menos ambiciosos, más o menos concretos, pero lo importante es que tengas las ideas claras.

Algunos ejemplos muy sencillos son:

Sacarte el carné de conducir

Irte de viaje a una ciudad de Europa

Obtener el B2 de inglés

Perder peso

Aprobar una oposición

Ya te digo que son ejemplos de lo más sencillos, para que puedas entender lo que te quiero decir.

Luego tienes que ver de qué recursos dispones y qué necesitas: cómo está tu economía, tu capacidad de ahorrar; quién te puede echar una mano y cuándo; o de qué tiempo dispones.

En tercer lugar, yo siempre me planteo un calendario. Ya sabes, cuándo te apuntas a las clases, cuándo piensas examinarte, a cuánto va a ascender tu ahorro cada semana...

Y, finalmente, lo pones todo en marcha.

Pues bien, eso que tú haces multitud de veces en tu vida, planificar, resulta que está ausente en nuestra querida Consejería de Educación. Pero no de ahora. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que no se ha hecho durante mucho tiempo.

Imagina una Consejería de Educación que, hace años, hubiese tomado la determinación de reducir el número de niños y niñas que hay en cada clase. Era más o menos sencillo... por ejemplo en educación infantil. Si en cada proceso de escolarización, año tras año, hubiésemos reducido en 1 el número de plazas por clase, en 5 años hubiéramos pasado de una ratio de 25 a 20 y, hoy por hoy, no estarías escuchando que hay niños que se quedan en su casa los lunes, otros los martes y así toda la semana.

¿Que cuesta dinero? Claro, como todo, pero se trata de saber a qué le das prioridad.

Imagina una Consejería de Educación que, año tras año, cuando construía un centro educativo, no lo hubiera hecho racaneando espacios y al año siguiente ya has visto que al centro de tus hijos o nietos se le quitaba la biblioteca, al siguiente el aula multiusos y al siguiente parte de la zona de comedor. Si hubiéramos respetado esos espacios, no estarías escuchando hoy que no se pueden hacer desdobles en los colegios o que los ayuntamientos están cediendo, con escasa 'escucha' por parte de la Consejería, sus instalaciones para que nadie se quede en su casa.

Imagina una Consejería de Educación que hubiese planificado su futuro desde hace años. Tú conoces de sobra que, cuando uno planifica, hay poca improvisación, pocas cosas que te tambaleen o te hagan dudar.

Imagina una Consejería que tuviese claros sus recursos, dónde están, qué es lo que se necesita en un plazo de X años, que tenga su calendario de apuesta clara por la calidad... imagínatela, porque solo ahí la encontrarás, en tu imaginación.

No existe, no se la espera. Todo es pura improvisación.

Y ahí tienes a esos equipos directivos batiéndose el cobre durante este verano y todo lo que les queda; cómo estarán que hasta la asociación que los aúna ha tenido que contratar los servicios de un despacho de abogados por si lo necesitaran. Si eres uno de ellos mucho ánimo en lo que queda.

Ahí tienes a las maestras, a los maestros, al profesorado organizándolo todo -presencialmente y online- para que nadie se quede atrás, algo que se antoja muy pero que muy difícil porque, en situaciones educativas como ésta, tú sabes que siempre salen perdiendo los mismos: los más débiles, los que más necesitan. Y, si eres profe, sabes de sobra de lo que hablo, porque nada nos duele más que alguien se quede atrás pudiendo evitarlo.

Y ahí tienes a las familias, ahí te tienes a ti, con dificultades enormes para dejar en casa a tu hijo el día que le toca, con dificultades de tiempo porque tienes un hijo que entra a las nueve menos diez y otro a las nueve y diez, con problemas técnicos para poder seguir las actividades online porque sólo hay un ordenador (y con suerte) en tu casa... ¡qué te voy a contar!

No hay peor contrapunto a la planificación que una improvisación barata como la que estás viviendo; y digo barata en términos económicos, porque el coste social que tú sabes que tiene es de un valor incalculable.

Mi pizarra de hoy termina con un mensaje 'Dejad de improvisar ya y poned un poquito de planificación'.

Nos vemos en la próxima pizarra.