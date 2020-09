Ontinyent adaptarà a la pandèmia i al 'Tornem Junts' el programa 'Ontinyent Participa'

Un Ontinyent Participa 2020-2021 adaptat a la pandèmia, amb més formació per a la ciutadania i més temps per a votar. Aquestes són algunes de les modificacions introduïdes pel Govern d'Ontinyent al programa de participació amb què la ciutadania d'Ontinyent ve decidint des de fa set anys algunes de les inversions que s'executen per part del seu ajuntament. Des del Govern d'Ontinyent es considera que, malgrat l'èxit del programa, que mai ha baixat del 20% de participació i ha estat model per a moltes altes poblacions, era necessari introduir canvis per a ajustar-lo a la situació derivada de la Covid-19. En aquest sentit, el Consell de Ciutat, celebrat dilluns, va debatre aquest document i les esmenes que es presentaren, i ara haurà de ser aprovat per la Junta de Govern Local.

"L'Ontinyent Participa no podia quedar-se al marge dels canvis als quals ens obliga la pandèmia", ha explicat la regidora de Govern Obert, Natàlia Enguix, "i per això hem apostat per introduir modificacions que ens permetran aprofitar els projectes elegits la ciutadania per reactivar l'economia local". En aquest sentit, i seguint l'exemple del Pla Tornem Junts, sols s'admetran obres el cost de les quals permeta adjudicar-les directament a empreses locals. En aquest sentit, Enguix ha recordat que el límit del contracte menor -que és el que permet l'adjudicació directa-, és 48.000 euros, en cas d'obres, i de 18.000 pel que fa a despesa corrent. "Eixos són els límits que hem posat per tal que els diners de l'Ontinyent Participa es queden també a casa", ha explicat gràficament la també primer tinent-alcalde d'Ontinyent fent referència a la campanya "Queda't a Ontinyent, compra a casa".

Aquestos ajustos, a més, tindran beneficis afegits pel que fa als terminis d'execució de les actuacions més votades. Tot i que prop del 80% de les iniciatives elegides s'han executat, n'hi ha algun que per la seua complexitat s'ha allargat en el temps i, per això, Natàlia Enguix està convençuda que amb aquestos canvis s'acurtaran els terminis: "volem que l'execució de les propostes siga en el mateix exercici que es voten", ha anunciat.

Altres novetats són que a més de l'Oficina Tècnica, s'incorporen els departaments d'Educació i Benestar Social per a analitzar les altres propostes; i es faran 3 tallers de participació, que se celebraran als barris de Sant Rafel, Sant Josep i el Llombo, els dies 16, 23 i 30 de setembre, a les 19:30 hores. El període de presentació de propostes s'obrirà el dilluns 14 de setembre i es tancarà el 4 d'octubre. L'objectiu d'estos tallers és que partisquen propostes més elaborades. Així i tot, es podrà comprovar si les propostes que ixen d'estos tallers són de més qualitat o menys que la resta. Igualment, s'estableix una obligatorietat d'un mínim del 50% de propostes guanyadores de caràcter social, mediambiental o igualitari, d'acord amb els objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Quant al calendari, destaca l'ampliació del període de votació fins als 14 dies, del 17 al 29 de novembre.

"En definitiva -destaca Enguix- Ontinyent Participa 2020 vol ser un procés que responga als reptes que la Covid 19 ens planteja i que no podem obviar, mentre aprofundim en un camí si cap més inclusiu, educatiu i social, que mantinga un alt grau d'heterogeneïtat entre les i els votants; que ens ajude a educar a la ciutadania més jove en els ideals de democràcia i participació política; i que contribuesca a la construcció d'una ciutat més solidària, més igualitària i més conscient dels problemes que pateix el món actual", concloïa.