Los padres de Narros de Cuéllar piden un segundo profesor para atender las necesidades especiales del alumnado

Los padres de los nueve alumnos de las aulas de Narros de Cuéllar pertenecientes al CRA El Pinar han decidido esta mañana que sus hijos no entraran a clase como acto de reivindicación porque esta misma mañana han conocido que les quitaban uno de los dos profesores que tenían. Este cambio hace que el centro pase a ser un centro unitario y que cuente con una única aula donde están juntos todos los alumnos desde 3 años hasta 6º de Primaria. En la actualidad tienen un alumno de 3 años, otro de 4 años, otro en 3º de Primaria, tres en 4º y otros tres en 5º. Según explica una de las madres, Sara Velasco, inicialmente eran 11 los alumnos matriculados, pero finalmente se quedaban en nueve escolares lo que propiciaba la eliminación de un profesor al con cumplir la ratio para mantener el segundo docente.

Velasco se queja de que con esta reducción no se pueden atender las necesidades específicas, terapéuticas, de apoyo que tienen los alumnos ya que la mayoría de ellos tienen problemas de lectoescritura, atención, concentración y adquisición de conocimientos básicos. “Es inviable que las clases puedan transcurrir de forma normal con estas características y sin el apoyo necesario. Si estamos luchando porque la España vaciada y rural tenga unos derechos, tenemos que dejar de ser números. La educación de nuestros hijos es el futuro y tienen que ser tratados como personas”, apunta.

A lo largo de la mañana los padres han intentado ponerse en contacto con la Dirección Provincial de Educación sin éxito, no obstante desde la dirección del centro les han comunicado que están estudiando que la profesora que inicialmente estaba en Narros de Cuéllar y ha sido trasladada a Navas de Oro realice la mitad de su jornada en el colegio de Narros reforzando la educación de los alumnos en las materias más importante. En la tarde del jueves intentarán cuadrar los horarios para llevar a cabo esta opción como medida de prueba. Los padres en principio aceptan esta modificación y tras evaluar si funciona o no, no descartan pedir un profesor a jornada completa. El director provincial de Educación, informa a través de la Delegación Territorial de la Junta que se trata de "un error en la asignación de tutores entre Navas de Oro y Narros, pero ya está solucionado y mañana los alumnos irán a clase con normalidad".

Esta no ha sido la única incidencia en el inicio del curso escolar. En las aulas de Gomezserracín, pertenecientes al CRA El Carracillo, se ha eliminado un aula porque faltaban de alumnos para cumplir el mínimo necesario para contar con un aula independiente. Así se han juntado en una misma aula alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Los padres han recogido firmas y van a enviarlas junto con un escrito a la Dirección Provincial de Educación y a la Consejería de Educación solicitando que se mantenga el mismo número de profesores.