¿Se podrían pagar pruebas PCR para toda Valdepeñas con el dinero de las Fiestas del Vino?

Las Fiestas del Vino de Valdepeñas iban a ser las más atípicas de su Historia. Sin embargo, tras el incremento en el número de casos por coronavirus en nuestro país, el Ayuntamiento de la localidad del vino decidió, incluso, suspender los actos alternativos y con todas las medidas de seguridad sanitaria que iba a celebrar. En este aspecto, únicamente se han celebrado los actos religiosos (a excepción de la procesión de la Patrona), la corrida de toros y un sencillo acto institucional, en donde se concedieron los honores y distinciones de este 2020.

Por todo ello, y tras el anuncio de otros municipios que han destinado el coste de la no celebración de sus fiestas para la realización de test de detección de coronavirus a todos sus habitantes, diversos vecinos de Valdepeñas han pedido lo propio en redes sociales. No obstante, ¿es viable realizar test a todos los habitantes de la localidad con el dinero ahorrado al no celebrarse las Fiestas del Vino? La respuesta es no y tiene su explicación.

En este aspecto, estas fiestas grandes de Valdepeñas iban a suponer un coste de más de 400.000 euros, por lo que, de destinar este dinero a pruebas del covid-19, supondría una inversión de algo más de 13 euros por persona. Todo ello, porque según datos del INE a fecha 1 de enero 2020, Valdepeñas contaba con una población de 30.077 habitantes. Un presupuesto muy por debajo del que supone una prueba de detección de esta enfermedad en el mercado actual.

Asimismo, se ha consultado el precio medio, en los laboratorios privados, del coste de los tres principales tipos de pruebas de covid-19 que existen: prueba PCR, prueba rápida y prueba serológica. En primer lugar, el coste de una prueba PCR oscila entre los 100 y 150 euros. Con ello, supondría un desembolso de algo más de tres millones de euros (en el mejor de los casos), es decir, el presupuesto de la celebración de siete Fiestas del Vino.

No obstante, existen otras pruebas de detección de coronavirus más asequibles como los test rápidos, que rondan los 40-50 euros, y las pruebas serológicas, que suponen un coste de alrededor de 60-70 euros. Teniendo en cuenta estos precios, en el caso de los test rápidos se debería de destinar cuatro veces el presupuesto de esta cita festiva y se debería de multiplicar por 4,5 veces si se optara por realizar las pruebas serológicas. Sin embargo, de estos tres tipos de pruebas, la más fiable es la prueba PCR, seguida de las pruebas serológicas y, por último, estarían las pruebas rápidas

En definitiva, si se quisiera realizar, al menos, un único cribado masivo en toda la población de Valdepeñas, se deberían de destinar muchos más recursos económicos que el presupuesto de las Fiestas del Vino, que fueron canceladas. En esta línea, con esos 400.000 euros de esta cita festiva se podría realizar hasta 4.000 pruebas PCR, 6.666 pruebas serológicas o 10.000 pruebas rápidas. Todo ello, si se tiene en cuenta el precio más asequible de estas pruebas en el mercado actual.