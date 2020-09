Los celadores palentinos vuelven a reclamar su condición de personal de riesgo

La 'Plataforma Reconocimiento para el Celador, Ya' se ha vuelto a concentrar a las puertas del Hospital Río Carrión para exigir que se les considere como personal de riesgo en la transmisión del Covid-19 y se les proteja como al resto del personal, si bien defienden que en el caso de Palencia sí se les ha dotado de los medios necesarios. Recuerdan que suelen ser los primeros en atender a los pacientes y los encargados de su traslado y aseo por lo que están en contacto directo con los casos positivos y, en caso de resultar infectados y ser asintomáticos, se podrían convertir en grandes propagadores del virus. Seguirán con las movilizaciones y, en caso de ser necesario suspender la manifestación que tenían prevista en Madrid para el mes de octubre, no descartan realizarlas provincialmente.

Durante la concentración se ha procedido a la lectura de un manifiesto que reproducimos a continuación:

"Hoy, nos gustaría poner en valor las virtudes del trabajo de un celador, celadora. Somos el colectivo que más tiempo pasa con el paciente en su proceso hospitalario o en un centro de salud. Ya que, estamos con ellos desde su llegada al centro sanitario, durante su estancia, ya sea en traslado a su planta, pruebas diagnosticas, quirófano, paritorio, planta de tratamiento psiquiátrico, hasta que abandonan dicho centro , ya bien ,por qué causan alta o por desgracia en su último al mortuorio. Somos nosotros los que ayudamos a rebajar la tensión en el ambiente cuando el paciente tiene que ser trasladado a una intervención quirúrgica, o los que soltamos un chiste para sacarles una sonrisa durante un incómodo aseo, o incluso, los que damos conversación a aferran a nuestras palabras de aliento, a nuestras manos delicadas que le ayudan a levantarse al sillón y a nuestras sonrisas de apoyo cuando sufren inseguridad ante una prueba desconocida para ellos. El valor de un celador no solo se mide por su fuerza en una movilización, si no en la suavidad del trato y en la sensibilidad con la que nos dirigimos a ellos.

Somos fundamentales en mantener la salud psíquica del paciente, sabiendo que es primordial para su recuperación física. También, hay que tener en cuenta como ya hemos dicho antes, que somos los últimos con los que tienen contacto dentro del hospital, puesto que, o los llevamos hasta la puerta principal para despedirlos con cariño en su nueva andadura con vistas a su total recuperación o, en un caso más triste y gris, pero también muy humano y empático, acompañarles en su último viaje, ayudando en su arreglo y trasladándole a su túmulo, apoyando siempre a la familia y tratando con el máximo respeto y cuidado su cuerpo. Por todo ello, creemos que somos parte imprescindible de los cuidados básicos del paciente, dando alegría y apoyo cuando más lo necesitan. Así mismo, nos merecemos también una reciprocidad en el trato, en este caso, no por los usuarios, que en prácticamente todos los casos, nos devuelven con su sonrisa todo lo que reciben de nosotros, si no de la administración y de los propios responsables de los centros de trabajo.

Después de este discurso, dándole importancia a la fuerza de la empatía y la cercanía con la que nos dirigimos a los enfermos, queremos reiterar nuestra desilusión ante la continua dejadez de las administraciones hacia nuestra figura dentro del sistema sanitario. No podemos entender ni aceptar que nuestro colectivo siga estando como ejemplo de personal de bajo riesgo en la tabla de actuación de los protocolos frente a la Covid-19, emitidos por el Ministerio de Sanidad.

Seguiremos luchando por y para el paciente, como siempre hemos hecho, pero nos gustaría hacer ver a todo el gremio sanitario nuestra problemática y pedir su solidaridad y apoyo.

Somos una pieza más del equipo asistencial, pero no se nos valora como tal. Consideramos que nos están desaprovechando no dándonos nuestro sitio con una formación reglada que nos validara. Nos hacen sentir profesionales de segunda dejándonos en el último puesto en el nivel de riesgo, se puede comprobar con el último fallecimiento de una compañera, no nos podemos creer que a estas alturas de la pandemia sucedan casos de este tipo y con la mala suerte de perecer sola y sin ningún tipo de cuidado..

Pensamos que esto debería hacer reflexionar a las administraciones, tanto al Ministerio como a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada centro. Somos un eslabón más en esta cadena y no pensamos rendirnos hasta que, por fin, así se haga saber ante la opinión pública y con unos protocolos que nos tengan en cuenta.

Muchas gracias a todos por participar de esta concentración, esperando que la pandemia nos deje realizar la convocatoria en el Ministerio de Sanidad el próximo mes de Octubre. Nos veremos siempre en las puertas de los centros hospitalarios y de salud, nos encontrarán de pie y luchando por lo que consideramos que es justo."