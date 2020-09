Emery: "El Huesca va a ser un rival complicado al que tenemos mucho respeto"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que el Huesca, rival al que reciben en la primera jornada de Liga, será "un rival complicado" al que dijo respetar mucho, a pesar de tratarse de un recién ascendido.



"El Huesca ya tiene unas connotaciones de que el primer partido es complicado, como la temporada pasada ya pasó con el Granada, otro equipo recién ascendido y que empató. Algo que me recuerda también a mi debut con el Almería, y en el que fuimos capaces de ganar cero a tres a un gran Deportivo de la Coruña. Ese Huesca es el que espero, un equipo recién ascendido y con unas mecánicas de juego muy automatizadas", indicó.



"Juegan con mucha seguridad y con futbolistas de buen pie, que no se ponen nerviosos con el control del juego y del balón. Por ello no va a ser fácil que se lo podamos quitar, por lo que debemos estar bien organizados, teniendo una presión muy exigente, y sabiendo que habrán momentos del partido que deberemos replegarnos y ser fuertes en defensa", añadió.



Emery apuntó que afrontan este inicio del campeonato, al igual que todos los equipos, tras una pretemporada atípica. "Ha habido una parte de la temporada anterior que ya se afrontó así por el Covid, pero ahora arrancamos de una manera diferente. Cada equipo ha tenido una pretemporada diferente, ya que han tenido problemas por el tema de los contagios", apuntó.



"No se ha perdido físico por parte de los jugadores, pero mentalmente sí que ha sido extraño, ya que la forma de jugar, las vacaciones más cortas y, como ha ido todo, lo ha hecho especial. Ello ha influido en esta mini pretemporada o preparación, ya que ha sido local, no se ha viajado fuera y sin partidos fuera. Creo que hemos trabajado bien y en unas condiciones buenas, a lo que se suma que nos hemos adaptado a las bajas o problemas con el Covid. Ahora debes estar expectante a las pruebas del Covid, ya que estas pruebas te pueden dar bajas de última hora", agregó.



El entrenador vasco, que aseveró que ve a su equipo "con buen ritmo e ilusión", afirmó que los objetivos en esta temporada son a corto, medio y largo plazo. "Tenemos tres competiciones por lo que estamos trabajando para hacer las cosas bien en todas ellas. Ahora nos centramos a corto plazo, por lo que ahora nos planteamos la Liga, y en ese objetivo es importante ganar este primer partido en casa, contra un Huesca que será un rival complicado. Tenemos ilusión de hacer grandes cosas y tener un papel importante", recalcó.



El nuevo entrenador del Villarreal confesó que va a ser su primera experiencia en un partido sin público aunque matizó que "mi intención es que en casa el rival se sienta incómodo, así como tenemos la idea de que la gente se identifique y se enganche con su equipo siempre. Aunque no estén ahora, tenemos que identificar que están detrás nuestro y que nos apoyan, y eso es lo que quiero que sientan".



Emery, que se mostró agradecido al Villarreal por darle la oportunidad de volver a la Liga española tras sus experiencias en el PSG y el Arsenal, comentó que su filosofía de juego consiste en ser un equipo ofensivo, "si de esa forma se dan los resultados esa es mi apuesta. Es verdad que si no se gana debes cambiar, debes dar un retoque más atrás y ser más sólidos. Pero la idea es la de salir a buscar la portería, ser protagonistas, pero sabiendo por ejemplo que mañana debemos ser más compactos que en pretemporada".



Por último, no descartó la posibilidad de reforzar la plantilla con un lateral tras la baja de larga duración de Alberto Moreno, ni la de fichar a un central, si bien esta demarcación la ve menos problemática una vez se recupere el argentino Funes Mori.