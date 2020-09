Emery: "Este empate nos deja un sabor amargo"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa tras el empate de su equipo en casa ante el Huesca, que el resultado le deja "un sabor amargo" por no haber podido empezar ganando en su estadio.



"Los primeros 30 minutos hemos controlado, llegado a su portería, con dos goles anulados y evitando sus contras. Tras el parón hemos tenido un par de perdidas y hemos recibido un gol, lo que nos ha hecho perder el ritmo. Ellos llegan en confianza y han sacado provecho a sus momentos. Nos deja con un sabor amargo no empezar ganando en casa", indicó.



El técnico vasco apuntó que su equipo debe mejorar algunos aspectos como "minimizar las pérdidas para no permitir contras, debemos trabajar la estrategia, no somos capaces de defender bien y eso nos está costando goles".



"Cuando tenemos el balón debemos ser más fluidos y encontrar líneas con más facilidades. Debemos buscar más el balón largo, como en la última jugada, por lo que debemos tener esas alternativas. La gente de banda debe tener más paciencia en el último pase, estar más acertados en el centro y esas acciones nos deben hacer crecer", continuó.



"Hoy hemos hecho más que ellos, pero ha sido insuficiente. Valoro que ellos han hecho una gran pretemporada y están ilusionados, y nosotros estamos más exigidos, habían muchas expectativas y eso nos ha hecho estar acelerados e intranquilos. Debemos saber mejorar eso y crecer", recalcó.



Emery señaló sobre la lesión de Francis Coquelin, que abandonó en camilla el campo tras una lesión en su rodilla que "el doctor le va a hacer una resonancia, pero no ve una lesión grave, aunque después de lo de Alberto no nos fiamos. No hay sensación de una lesión grave, hay estabilidad, pero él se ha notado algo y vamos a verlo".



Por último se refirió a la posibilidad de llegada de un nuevo refuerzo, sobre todo en banda tras la grave lesión de Alberto Moreno. "En el lateral izquierdo se nos ha lesionado el jugador clave que es Alberto, con Pedraza que puede ser extremo, nos quedamos con Jaume, por lo que pensamos que necesitamos a alguien de pie izquierdo, y Estupiñán se ajusta a eso, estamos valorando diferentes opciones, por lo que si alguna de esas opciones se da lo cerramos".