Arrenca una nova temporada marcada per la Covid

Ràdio SER Principat d’Andorra engega aquest dilluns, 14 de setembre, una nova temporada, la divuitena, marcada per la Covid en què l’objectiu principal serà, com ja va ser l’anterior, informar puntualment els oients de la situació excepcional que vivim.

Dilluns arrenca una nova temporada de Soroll, la segona, el programa del migdia (13:30h-14:00h) que condueix el periodista Arnald Sanllehy. I ho farà entrevistant la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, el dia que comencen tots els alumnes (segona ensenyança i batxillerat inclosos) el curs escolar. Un curs que pretén ser el més “normalitzat” possible i amb totes les mesures de seguretat. Repassarem quines són i avaluarem els diversos escenaris previstos en cas d’agreujar-se la pandèmia de coronavirus.

La primera setmana de Soroll serà justament la d’analitzar la situació extraordinària causada per la Covid perquè divendres dia 18 Arnald Sanllehy també entrevistarà el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, amb qui farem un repàs exhaustiu de les mesures sanitàries previstes per fer front a la pandèmia enguany.

La novetat principal del programa en la nova temporada la tindrem els divendres amb una nova secció, “Soroll de Finde”, amb nous col·laboradors i un munt de propostes per gaudir del cap de setmana: Elena Aranda, lectora i crítica literària, ens recomanarà una obra; Montse Delgado ens aproparà propostes per fer amb els Petits Viatgers ; i Jordi Torres, de Cinemes Illa Carlemany, ens recomanarà una pel·lícula. Seguiran els espais Hora Sostenible els dilluns (que compleix més d’una dècada en antena) patrocinat per FEDA, Febre Running els dimarts, Dia Zero els dimecres amb l’agent especialitzat en delictes tecnològics de la Policia, Àlex Estalés; i Culturand amb Joan Adell els dijous.

Soroll s’emet de dilluns a divendres de 13:30h a 14:00 hores i inclou l’informatiu Hora14 Andorra per les freqüències 102.3FM i 92.1FM i per streaming al web cadenaser.ad i a l’app de la SER.

Dilluns 14 de setembre també retorna El Balcó novament conduït per Albert Sanjuan. L’informatiu del vespre ocupa la franja horària de les 19:20h a les 19:40h, en què es fa un repàs de la jornada informativa i on també hi cap l’anàlisi a través de les tertúlies, les entrevistes i l’original i exclusiva Tertúlia de Consellers.

El Balcó s’emet de dilluns a divendres de 19:20h a 19:40h dins La Ventana per la freqüència 102.3FM i en streaming pel web cadenaser.ad així com per l’app de la SER.

Divendres, 18 de setembre, també retorna un programa clàssic de Ràdio SER Principat d’Andorra, SER Empresaris, en la seva divuitena temporada consecutiva, patrocinat per Vall Banc. La novetat destacada de la nova temporada és el nou espai SER Empresàries en col·laboració amb la CEA en el què un cop al mes Albert Sanjuan entrevistarà una dona empresària (autònoma, petita empresa o gran companyia) en la què posar en valor el talent femení i el seu potencial.

SER Empresaris manté la resta d’espais habituals: No Pain No Gain amb el trader Ferran Vila per repassar setmanalment la situació dels mercats financers; i Consum amb el suport del Departament de Consum del Govern, quinzenalment.

Debat d’orientació política

La nova programació de Ràdio SER Principat d’Andorra continuarà prioritzant l’interès informatiu i seguirà oferint en directe tota intervenció d’interès general.

Així, el 23 de setembre connectarà amb el Consell General en l’obertura del Debat d’orientació política amb el discurs del cap de Govern, Xavier Espot, i l’anàlisi posterior amb experts amb un informatiu especial conduït per Albert Sanjuan.

Els esports tornen el 21 de setembre

Un altre dels elements destacats de Ràdio SER Principat d’Andorra és el pes de la informació esportiva.

El dilluns, 21 de setembre, tornarà el programa La Graderia Andorra coincidint amb la represa d’algunes de les competicions després del confinament causat per la Covid.

Enguany, a banda dels espais dedicats al bàsquet, l’esquí, el rugbi i el futbol nacional incorporem una secció dedicada a l'FC Andorra setmanalment per seguir el seu camí cap a Segona A.

Tampoc no hi faltarà la tertúlia esportiva dels dijous amb els i les periodistes especialitzats del país.

La Graderia Andorra s’emet de dilluns a divendres de 15:00h a 15:20h per les freqüències 102.3FM i 92.1FM, per streaming al web cadenaser.ad i per l’app de la SER i la condueix Albert Sanjuan.