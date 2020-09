Al Efesé se le atasca la 'operación salida'

Apuntaba ayer el Director Deportivo del Efesé, Manolo Sánchez Breis, que hay que agilizar la operación salida del conjunto albinegro antes de que se sigan produciendo llegadas. Los albinegros tienen a más de 30 jugadores en nómina y aún les quedan varias incorporaciones por hacer, unas 5 o 6, por lo que están obligados a aligerar el vestuario, si no, corren el riesgo de superar el límite salarial. El tardío comienzo de la Segunda B así como la incertidumbre de los clubes, frenan varias salidas del club albinegro.

Continúan Marc Martínez, Andújar, Álex Martín, Forniés, Verza, Carrasquilla, William, Cayarga y Elady. A ellos hay que sumar los fichajes de Simón Moreno, Sergio Lozano, Nacho Gil, Clavería, Delmás, David Simón, De la Bella y Rubén Castro. En entredicho quedan

- José Ángel: es el que más papeletas tiene para quedarse y prácticamente se da por hecho tras su buena pretemporada y buenos minutos ante el Oviedo. Despertó en su momento el interés del Córdoba.

- Cordero: otro que apunta a quedarse, aunque el Efesé sigue mirando el mercado de centrocampistas. El capitán aportaría un extra de sentimiento en el campo y ayudaría en la gestión del vestuario. Tuvo minutos en Oviedo.

- Carlos David: el extremeño contaba con muchas opciones de salir, pero hoy por hoy es más probable que se quede como quinto central polivalente.

- Kleandro: podría salir cedido a un Segunda B para que se vaya fogueando, aunque tampoco es descartable que se quede con ficha del filial y dinámica del primer equipo.

- Uri Jové: situación similar a la de Kleandro, tiene ficha del filial aunque en este caso su posición está más que cubierta por lo que se le buscará una cesión a Segunda B para que sume minutos. El Yeclano está interesado.

- Esteve Peña: tiene la ficha tiene la ficha tramitada con el filial aunque la idea es que tenga dinámica con el primer equipo si se queda y no llegue a jugar con el B. Podría ser tercer guardameta.

- Vinicius Tanque: su salida como cedido podría ser una de las más próximas. En principio apunta al Melilla, que asumirá la totalidad de su ficha, aunque es posible que coloque una opción de compra. Tiene contrato hasta 2022.

- Ayala: no entra en los planes de Borja, el club está buscando dos centrales e incluso Carlos David está por delante suya. Sigue en proceso de recuperación de su lesión de tobillo, lo que le llevaba a pasar por el quirófano, lo que dificulta su salida del club. Podría quedarse sin ficha durante la primera vuelta si no sale.

- Etxeberria: caso similar al de Ayala. Ya hay dos laterales derechos por delante suya, Delmás y David Simón, y no entra en los planes del míster. Su lesión, de la que ya está recuperado, dificulta su salida, ya que lleva casi un año sin competir en partido oficial, aunque sí lo ha hecho en pretemporada.

- Santi Jara: es uno de los cinco jugadores del bloque de descartados, del que salió Elady. Hay mucho interés por parte del UCAM, pero las negociaciones para su salida llevan días en stand by.

- Manu Viana: tampoco entra en los planes y ha entrenado varios días en un grupo al margen. No se quedará aunque su salida sigue parada.

- Quim Araujo: el 'mago' no demostró la pasada campaña de lo que es capaz y fue de más a menos a lo largo del año. Tampoco seguirá y cuenta con el interés del Nàstic.

- Mauro: su primera cesión a Tercera con el Real Jaén y la segunda, interrumpida por la pandemia, no han conseguido que el canterano se haga hueco en el primer equipo y se le busca una salida. No quiere salir si no cobra la ficha

- Rodrigo Sanz: tras su cesión en el Calahorra en la segunda vuelta, el jugador vio prolongado su contrato de forma automática por el ascenso a Segunda. No entra en ningún plan y de hecho ni siquiera ha realizado la pretemporada junto al resto.

De la pasada temporada, por tanto, solo han salido cuatro jugadores: Caballero, que acababa contrato, y los cedidos Diegui, Jovanovic y Lucas de Vega. De momento, no se ha producido aún ni una sola rescisión.