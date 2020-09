Paco García: "Volver a la EBA como capitán del equipo es un privilegio y una gran responsabilidad"

Francisco Antonio García Márquez. 30 años. 1,89. Dorsal 4. Recientemente ha estrenado su paternidad y el 3 de octubre a las 19.30 horas frente al CD Baloncesto Enrique Benítez en el jerezano Polideportivo Municipal Ruíz Mateos estrenará capitanía con el Xerez Club Deportivo de Baloncesto en liga EBA. Su último partido en EBA fue hace diez años y volverá al cuarto escalón del baloncesto nacional tras pasar por varios equipos de la provincia de Cádiz y haber tenido una experiencia singular en Lituania. Éstas son las impresiones de jugador comprometido con la familia, con el baloncesto, con la educación y con la solidaridad.

¿Cómo ha sido el proceso para renovar? ¿Te habías planteado la retirada?

El 2 de septiembre nació nuestra hija Claudia, por eso prácticamente no le he prestado atención al baloncesto en todo el verano. De hecho, tenía pensado no seguir. Sin embargo, tras varias llamadas telefónicas, el club por entero me mostró su interés en que siguiese, dándome todas las facilidades del mundo para poder llevarlo todo para delante. Eso, unido a la configuración de la plantilla y cuerpo técnico, al ascenso a liga EBA y a la ilusión que se respira en el club, terminó por convencerme.

¿Conciliar trabajo, familia y baloncesto es una misión imposible?

Francamente, no es fácil porque estoy metido en bastantes cosas, pero tengo mucha ayuda en casa. Además de mi labor docente, que compagino entre el CFP Rumasa y la UNED, estoy trabajando en mi tesis doctoral y desempeño labores de tesorería en la Hermandad de Loreto y la Asociación Jerezana de Caridad ‘Zaqueo’. La clave es una buena distribución del tiempo y tener muy claras las prioridades.

¿Qué sientes al volver a EBA?

Hace más de diez años que jugué mi último partido en la Liga EBA. De hecho, no me planteaba que se pudiese dar de nuevo esta opción, por eso agradezco tanto la oportunidad que me ha dado el Xerez Club Deportivo de Baloncesto.

¿Qué se siente siendo además el capitán del equipo?

Es un enorme privilegio, sobre todo, porque es solo mi segundo año en el equipo, además de una gran responsabilidad que espero poder llevar a cabo de la mejor manera posible.

Ya han pasado las primeras semanas de entrenamiento ¿cómo ves el equipo?

Somos mejores y más maduros que en la temporada pasada. A pesar de ser un equipo con jugadores muy jóvenes con gran futuro, el proyecto del club ha conseguido atraer a jugadores más veteranos de gran nivel que nos van a ayudar a dar el paso definitivo para afianzarnos en una liga que es muy exigente.

¿Qué esperas esta temporada en lo personal?

Sobre todo espero poder ayudar a que el equipo siga creciendo en todos los sentidos: entrenamientos, partidos, vestuario y afición.

El baloncesto es tradición familiar ¿no?

Sí, tanto mi padre como mis hermanas han jugado a baloncesto desde siempre. Intentaré que la tradición se mantenga con mi hija, porque entiendo que el deporte siempre da mucho más de lo que quita.

¿Cuál ha sido tu trayectoria en estos años?

Salí de la cantera del antiguo Unibasket Jerez llegando hasta el primer equipo donde permanecí dos temporadas. De ahí, pasé al CB Trebujena, donde ascendimos a liga EBA y me moví entre ligas provinciales y Primera Nacional en varios equipos, incluida una experiencia en Lituania. Allí jugué en el Bokalai de Vilnius de la tercera lituana mientras cursaba mi año Erasmus.

¿Cuáles han sido tus recuerdos mejores y peores?

Como te comentaba antes, el baloncesto me ha dado mucho. Recuerdo mi debut con el primer equipo de Unibasket, los campeonatos ganados, los compañeros, las victorias en canchas difíciles… mucho. Y de lo malo, las lesiones, que aunque no han sido muchas, sin duda es la peor cara del deporte.