"Esprint final per la moció", entrevistem a Marc Duch, Alfons Godall i Oriol Giralt

Avui al 'Què T'hi Jugues!' hem estat atents al recompte de vots que ha fet aquest matí la Plataforma Més que una Moció, amb ells hem pogut saber que a dia d'avui i amb 48h per haver de presentar les firmes hi ha actualment 12.700 firmes per part dels socis per tal de tirar endavant la moció de censura a la directiva de Josep Maria Bartomeu. Per endinsar-nos encara més en el tema hem pogut parlar amb un dels impulsors, Marc Duch i també amb dues persones que anteriorment van tirar endavant una moció cadascú en el seu moment, Alfons Godall, membre de l’Elefant Blau que va fer una moció contra Nuñez el 1997 i Oriol Giralt, l’impulsor de la moció de censura del 2008 a Joan Laporta.

En primer lloc, tant el Lluís Flaquer com el Juan Irigoyen s’han vist sorpresos amb l’alt nombre de firmes que s’han aconseguit. Irigoyen fins i tot ha comentat que “12.700 firmes son muchas y si es cierto y con la situación que estamos significa que la afición está muy enfadada”. Tot i això, Marc Duch ha dit als micròfons del ‘Que T’hi jugues!’ que “Si et sóc sincer, confiava a tenir-ne més. Els imputs sempre han estat bons, però les dificultats són molt altes. Tot i això hem d’estar contents perquè és la moció que ha aconseguit més firmes de tota la història”. Tot i aquest comentari, si que es mostra optimista davant la possibilitat d’arribar al nombre de firmes necessàries, argumentant que "hi ha partit, és una final, la xifra és bona i estem treballant per arribar a la xifra mínima o fins i tot superar-la". A més a més, respecte la relació de la coalició amb Jordi Farré, Marc Duch ha dit que “la nostra relació amb Jordi Farré és simplement de col·laboració. Hem diferenciat les del Jordi Ferré amb les nostres perquè les nostres han tingut un camí clar i les del Jordi Farré han anat per una via diferent. És curiós perquè a una ràdio va dir que tenia 3.000 i a nosaltres per telèfon ens va dir que entre 4.000 i 5.000 però no tindrà el recompte final fins al dia 17.

Després de parlar amb Marc Duch, hem tingut la oportunitat de parlar amb dues persones que van ser protagonistes cadascuna d’elles en una moció de censura diferent. El primer d’ells és , Alfons Godall, qui va ser membre de l’Elefant Blau, el qual va fer una moció contra Nuñez el 1997, i, en segon lloc, amb Oriol Giralt, l’impulsor de la moció de censura del 2008 a Joan Laporta. El primer que hem parlat amb tots dos és si creuen que la moció de censura és justificada, al que Alfons Godall ha respost dient que “jo crec que sí que està justificat perquè el Barça està malament en qualsevol punt de vista i la cosa ha arribat a un punt de no retorn”. En canvi, Oriol Giralt s’ha mostrat més escèptic i ha comentat que la moció “és una eina que si els socis creuen que s’ha de fer que ho facin, estic d’acord que algunes accions d’esta directiva és per a fer-ho però des del moment que diuen que hi haurà unes eleccions al març des d’un punt de vista de calendari hi hauria una igualtat espai-temps”.

A continuació, hem parlat sobre les raons per les quals creuen que la junta de Josep Maria Bartomeu es troba en aquesta situació. Alfons Godall ha comentat que “la junta directiva no ha de saber de futbol, Florentino creu que en sap de futbol i compra cromos i aguanta perquè té els millors jugadors, nosaltres vam deixar aquest estil fa temps. Nosaltres amb una columna vertebral de la cantera vam desaprofitar a Guardiola. Ara el problema és que no tenim un projecte ni una perspectiva en el temps”. En canvi, Oriol Giralt opina diferent i no creu que sigui culpa total de la junta, sinó que “hi ha hagut algunes juntes directives que s’han beneficiat de la millor plantilla de la història del futbol i crec que hem de ser conscients que això s’està acabant i és el moment de posar al capdavant un equip de directius que treballin en aquest futur”.

Finalment, també hem parlat de les futures eleccions a la presidència del Barça. Alfons Godall, qui va estar a la junta directiva de Laporta ha parlat sobre el seu possible retorn amb Laporta i ha dit que "no hi ha cap possibilitat que torni al Barça, no m'hi podria dedicar. Tots tenim el nostre moment, el període 2003-2010 va ser apoteòsic, diguin el que diguin. Ara qui guanyi, que es calci perquè es trobarà una situació molt difícil". Tot i això, sí que s’ha vist optimista amb la candidatura de Joan Laporta, ja que ell que el coneix bé ha dit que “Laporta té tanta empenta i té tantes ganes que estic a favor que es presenti”. Oriol Giralt, en canvi, ha parlat sobre Jordi Farré i els possibles interessos ocults en fer la moció, dient que “podria ser que a algú ja li vagi bé tenir base de dades, les eleccions estan convocades per d'aquí a molt poc. Ara escoltava al senyor Duch i veig desgavell, veig un vot de censura tort, no m'acaba d'agradar".