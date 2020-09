Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem pogut parlar amb un mite de l’arbitratge a l’ACB, ni més ni menys que l’àrbitre que més partits ha xiulat a la màxima categoria de bàsquet nacional i que aquest any per motius d’edat ha tingut que deixar la professió, José Antonio Martí Bertran. En primer lloc, hem parlat del gran homenatge que va rebre en la seva retirada, el que ha considerat “molt emotiu, perquè entre altres coses va ser la primera vegada que es feia un homenatge a un àrbitre. Va ser emotiu no per mi sinó pel conjunt arbitral, perquè per una vegada es reconeixia el paper de l’àrbitre, el qual s’ha de tenir més en compte.

El motiu de l’homenatge és normal, doncs es tracta del àrbitre amb més partits xiulats de la història de l’ACB i sobre això també ha parlat al programa, dient que “per mi és un orgull haver superat a arbitres de gran renom, són 1179 partits de competició ACB i el més important per mi és haver tingut la sort de poder-ho fer”. Sobre això, Nino Buscató ha volgut opinar i reivindicar la figura dels àrbitres creats a Catalunya, els quals al seu parer “sempre han sigut molt bons, ell és la imatge última que tenim i un dels més grans. Ell era un àrbitre que acostumava a passar sempre desapercebut i això és molt important en els arbitres, mai es posava en una trifurca, per això és un mite de l’arbitratge.”. José Antonio Martín Bertran ho ha rematat contestant a Nino i dient-li que “jo no sóc un mite, tu si que ho ets”.

Després d’això, hem volgut entrar amb el tema de les polèmiques, amb el quals empre està envoltada la figura de l’àrbitre. Tot i això, en el món del bàsquet n’hi ha moltes menys que al futbol i per a José Antonio Martín Bertran la raó és que “el futbol és més mediàtic i aquestes coses són les que venen més. En part m’agradaria que hi hagués més polèmica perquè significaria que hi ha més premsa interessada en el basquet. Tot i això, Al meu parer la majoria de polèmiques arbitrals es creen per interessos personals dels clubs”. A més a més, sobre el tema de les polèmiques al futbol, José Antonio Martín Bertran ha volgut afegir que “almenys ara el futbol està intentant innovar, no sé si a millor o a pitjor, però el futbol s’està posant les piles i crec que van pel bon camí. El bàsquet sempre va un pas per davant en aquest sentit”.

Finalment, també li hem preguntat per si un àrbitre també gaudeix de l’esport com a espectador encara que estigui exercint la seva professió i José Antonio Martín Bertran ha contestat que sí, que “l’àrbitre també diu durant el partit que quina passada, quins moviments... evidentment que ho gaudim”.