Marc Duch: "Jo, si fos Josep Maria Bartomeu, estaria ja fent les maletes i marxant el més ràpid possible"

Avui al 'Què T'hi jugues!' hem entrevistat a Marc Duch, el portaveu de 'Més que una moció', amb qui hem parlat sobre el gran èxit que està assolint el vot de censura contra la junta directiva dirigida per Josep Maria Bartomeu. A hores d'ara, segons ha confirmat l'Adrià Soldevila, el vot de censura ha superat ja el nombre de firmes necessàries, les 16.521 i ara, segons ha explicat el Marc Duch, "l'objectiu és buscar el màxim de firmes possibles per a tenir més possibilitats i que es validin les firmes suficients per a la moció. Ens agradaria superar un 10% el nombre de firmes necessàries perquè més o menys les firmes validades sempre hi ha un 5/6% que no són vàlides". En qualsevol cas, s'ha vist un Marc Duch content i orgullós del soci del Barça que s'ha mobilitzat tot i les dificultats actuals i segons ha comentat aquesta moció és "el vot de censura de les xarxes socials i hem aconseguit baixar-ho a la terra i fer-ho real. Aquesta moció sumarà més firmes que les dues anteriors juntes. Està a punt de doblar la d'Oriol Giralt amb partits a l'estadi i amb portades a la premsa".

Respecte a la junta directiva i el seu president, Josep Maria Bartomeu, s'ha referit a ell dient que "jo si fos Josep Maria Bartomeu, estaria ja fent les maletes i marxant el més ràpid possible. Tot i això, Bartomeu ha demostrat que té l'esquena molt ampla i podria ser que estigui tranquil dintre de la inconsciència de la situació". A més a més, ha assegurat que es pot donar fe que les butlletes firmades són totes vàlides, almenys les que ell mateix ha pogut veure: "Les butlletes que jo he tingut a la mà estic 100% convençut que són correctes, de les que no he tingut a la mà no puc dir res. Però confio que tots els grups han sigut rigorosos". Sobre això ha arribat a dir Marc Duch que "si el club necessita alguna prova més de les que hi ha els hi donarem sense cap problema".

Finalment, Marc Duch també ha parlat sobre quin hauria de ser el procediment per a les eleccions de la presidència i ha explicat que el seu grup d'opinió porta denunciant aquest fet molt temps, ja que "el 2015 ja vam dir al club que havia d'exercir el dret de posar punts de votació a llocs amb massa social i ara en plena pandèmia el prudent i legal és que el club ho faci".

Sobre tot aquest tema Jordi Martí i Santi Jiménez també han volgut dir la seva. Jordi Martí ha dit que, segons a parer seu, després d'això un candidat continuista no s'hauria ni de presentar a les eleccions, ja que "es veu que almenys compta amb un 90% de socis en contra". Santi Jiménez ha anat inclús més enllà i ha comentat que "amb tot el respecte, aquesta moció no l'ha fet Laporta, Minguella... gent amb presència, sinó Jordi Farré que el coneixia poca gent, Marc Duch que fa temps que està als grups d'opinió, però tampoc era conegut, i el més conegut era Víctor Font, que fins fa un any tampoc se'l coneixia. Això denota el termòmetre de gent emprenyada".