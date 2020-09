"Te crees lo que te dicen y te hundes. Llegó un día en que fui a un acantilado con la intención de suicidarme"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem parlat amb Iñaki Zubizarreta, un exjugador de bàsquet que actualment té 48 anys i mesura 2’07m d’alçada. Iñaki va guanyar la Copa del Rei amb el València Basquet, però darrere d’aquest jugador trobem una persona que amb solament 11 anys va patir assetjament escolar a nivells extrems simplement per ser més alt que la resta de companys de classe. Segons ens ha explicat "el problema lo tuve con chavales que eran mayores que yo. Me hicieron salvajadas, pero lo peor fue ver cómo la profesora me humilló para protegerse ante los demás. Me hundió". Per aquesta raó, en acabar la seva carrera com a jugador de bàsquet va passar-se a la lluita contra l’assetjament escolar. Entre altres activitats, Iñaki Zubizarreta ara ha publicat un còmic on s’explica la seva història, un còmic anomenat 'Subnormal, una historia de acoso escolar'. Segons ha explicat "el título del cómic se llama así porque fue con lo que me rompieron de niño. Era un niño con cuerpo de adulto. Mis actos no iban con mi estatura, por eso me llamaban 'subnormal'. De aquí el título del cómic" A més a més, afegeix que el títol no té cap intenció d’anar a fer mal a la gent discapacitada.

Iñaki Zubizarreta ha parlat més extensament del que va viure i sembla que “el problema lo tuve con chavales que eran más grandes que yo, yo tenía 11/12 años y ellos 15/16 que me hacían una salvajadas increíbles y que la profesora no te defienda no lo entiendes. Lo que hace falta es un cambio ya. Se sigue manteniendo la ley del silencio. Por miedo a ser chivatos se convierten en cómplices. Los padres delegan al colegio la educación y esto debe venir de casa". A més a més, ha explicat que va arribar un moment en què “te crees lo que te dicen y te hundes. Yo llegó un día en que me fui a un acantilado con la intención de suicidarme, allí fue donde me hice una promesa: 'Iñaki, defiéndete'. Y al volver me defendí, però no de la major manera. Me defendí pegando un puñetazo y me dieron una paliza. Acabé dos días en coma. Allí aprendí que la violència no se soluciona con más violència”.

Iñaki Zubizarreta ha volgut emfatitzar el fet que si vius assetjament escolar el que no pots fer es callar-te, ja que és el que volen els assetjadors. En el seu cas “dos hermanos míos murieron en el mismo día y la realidad en mi casa ya era muy triste, por eso me callé, para no dar más tristezas a mi familia”. Tot i això, igualment creu que “ese fue mi error”.

Finalment, l’exjugador de bàsquet ha explicat que les seqüeles arriben en algun moment i que ell encara el dia d’avui ha d’anar a teràpia. Per això insisteix en què “hace falta un cambio, en el último informe dicen que 1 de cada 3 sufren acoso escolar, no sé si es cierto o no pero si lo es se nos ha ido de las manos de hace tiempo”.