Pedro Capó: "Me dolió saber que no iba a estar en Son Moix porque podría haber sido mi debut en Segunda"

El menorquín Pedro Capó aún no ha podido debutar en Segunda División con el Sabadell debido a una rotura de isquiotibiales de la pierna izquierda, que le dejará fuera de los terrenos de juego durante seis semanas y no estará el domingo en Son Moix contra su exequipo.

"Me dolió al principio saber que no podía ir a Son Moix porque tenía la opción de ser capitán y debutar en Palma, pero habrá que esperar. Era un desplazamiento fácil para que la familia de Menorca pudiese venir a verme, pero no puede ser", comenta Capó. Hubiese sido su debut en la categoría de plata tras once temporadas en Segunda B.

Además del menorquín, el Sabadell no podrá contar con jugadores importantes como Aleix Coch, Edgar Hernández y la duda de Ángel Martínez. Para Capó "el aspecto físico nos está pasando factura. Somos jugadores de la plantilla anterior y no se si el playoff exprés se está notando".

Respecto a su debut con el equipo catalán en la categoría de plata, Capó ha dicho: "Llevaba once temporadas en Segunda B y por suerte el club ha querido mantener el bloque y contar conmigo".

El equipo catalán empezó el campeonato la semana pasada y ha tenido unos días más de descanso por haber jugado el playoff de ascenso a Segunda División en el mes de agosto. Equipos como el Mallorca llevan dos jornadas de competición y el Girona CF, por ejemplo, empezará esta semana. Capó explica que "no es equitativo" y recuerda: "En Primera y Segunda se pudo terminar la temporada pasada, en Segunda B no, al final se ha hecho lo que se ha podido".

Respecto al mercado de fichajes y su cierre el cinco de octubre, el menorquín entiende la postura del entrenador del Real Mallorca de criticar este aspecto. "Luis García Plaza será más crítico porque tiene muchos jugadores en plantilla, otros pensarán que tienen más margen para ver donde pueden reforzarse. Opinar en casas ajenas es fácil, pero cada uno sabe cual es su realidad".

El extremo del Sabadell comenta que tuvo una situación parecida a Budimir, pero supo solventarla con sinceridad: "A mí me sucedió en el Llosetense, en Segunda B, jugué los últimos dos partidos sabiendo que me iba al Leioa. Se lo comuniqué a Nico López que no iba a dejar de meter la pierna. Las dos partes éramos conscientes de la situación".

Esta será la tercera temporada que vista la camiseta del Sabadell y el objetivo pasa por "asentarse en la categoría, buscar una estabilidad y una línea continuista en el fútbol profesional".

Para el mahonés "hay bastante diferencia entre la Segunda B y la Segunda porque ahora los errores se pagan caro. Hay que estar muy centrados y el ritmo es mucho más alto".

Por último, Pedro Capó ha dado su punto de vista sobre la situación del fútbol menorquín y el motivo por el que no hay representante menorquín en Tercera División. "Soy muy crítico con el jugador de Menorca. No le veo con la ilusión de competir en Tercera División. Prefieren jugar en regional preferente porque le pueden dar el mismo dinero, porque nivel lo hay".