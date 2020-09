"Hi ha un enfrontament personal entre Messi i el president, hi ha un dèficit de confiança"

Toni Freixa ha parlat avui per als micròfons del 'Què T'hi Jugues!' després que ahir al matí presentés oficialment la seva candidatura a les eleccions per ser president del Barça. Sobre això, ha dit que "ser president és un privilegi i un honor" tot i la situació inestable del club. Un cop dit això, en primer lloc, Toni Freixa ha parlat respecte al paper de candidat continuista de Bartomeu que se li està atribuint, al que ha dit que "no sóc continuista perquè sóc independent, no depenc de ningú més que es troba al club. Crec que no s'hauria de presentar ningú que presentés un projecte continuista".

A més a més, respecte a les passades eleccions que va perdre aconseguint menys vots que inclús les firmes que va recaptar per tal que es pogués presentar, ha dit que "a les anteriors eleccions a l'hora d'anar a votar es va prioritzar el vot útil. Molts em van dir que havia estat el millor a la campanya, però que les meves eleccions havien de ser les següents. Els detalls de la candidatura les coneixereu quan s'iniciï la campanya".

A continuació, se li ha preguntat també pel tema de la moció, al que ha contestat dient que "el vot de censura aporta problemes a una junta que està marxant. Ens estem ficant en un lio. Apel·lo a l'estabilitat, no desgastar-nos i a construir un nou Barça el 2021. Jo estic a favor del fet que no ens hem de discutir entre nosaltres i reformar el club entre tots". A part, ha afegit que "seria un escàndol que 5.000 signatures no siguin vàlides".

Respecte a les declaracions que va fer ahir a la presentació de la candidatura, on emfatitzava molt en què no s'havien de polititzar les eleccions del club, ha afegit al programa que "ningú ha de venir a inventar res, el Barça té 120 anys d'història i ja se sap que el Barça és un lloc on es compta amb totes les veus i la democràcia".

Posteriorment, i un cop parlats tots els temes referents a la seva candidatura, Toni Freixa també ha donat la seva opinió respecte als temes que envolten el dia d'avui al Barça. En primer lloc, ha parlat sobre el post a Instagram que ha fet Messi acomiadant-se del seu amic Luis Suárez, on ha aprofitat per enviar de nou crítiques a la directiva. Sobre això, Toni Freixa ha dit que "hi ha un enfrontament personal entre Messi i el president, hi ha un dèficit de confiança. Tot i això, jo com a soci no m'he sentit atacat, va únicament al president... Confio que sigui l'últim episodi". Sobre el cas Messi, ha donat també el seu punt de vista en l'àmbit esportiu i ha assegurat que en cas que fos president "evidentment que comptaria amb Messi per a la meva presidència, però encara més important és el Barça i trobar una fórmula en comú". Per tancar aquest tema ha parlat bé de Bartomeu, dient que "en aquest sentit veig bé la reacció de Bartomeu de dir que s'ha de mirar endavant i al missatge de Messi a Instagram no s'ha de generar cap reacció per part del club". Tot i això, aquest ha sigut l'únic elogi cap al president del Barça, ja que ha finalitzat la seva entrevista dient que "Bartomeu sembla que menteixi. Quan t'asseus amb ell a la taula tot sembla que està molt bé però després les coses són diferents".