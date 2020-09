"Yo soy conductor de autobús y a mi hijo lo llevo en coche porque no me fío"

Este fin de semana los empleados de Latbus votan si van a la huelga contra el ERTE presentado por la empresa de transporte.

Lamentan que por las limitaciones de aforo muchas veces tienen que dejar a pasajeros "en tierra", por lo que piden que se restablezcan los servicios como antes del Covid para que pueda trabajar toda la plantilla.

Los empleados de Latbus, concesionaria de buena parte de las líneas interurbanas de transporte por carretera en la Región de Murcia entre la capital y las pedanías y otras localidades, votan hasta este lunes si hacen huelga contra su expediente de regulación temporal de empleo. Eso a pesar de que el gobierno murciano anuncia refuerzos en algunas líneas, que consideran "insuficientes".

Los sindicatos UGT, CCOO y USO denuncian ante la consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Murcia y la dirección de la empresa que los trabajadores "están abandonados", y piden que se restablezcan los servicios como estaban antes de la pandemia.

Los autobuses están muy limpios, y vigilan que no se supere el aforo permitido, pero no pueden conducir y al mismo tiempo vigilar que los usuarios no se acerquen. Así lo explica a la SER Julio Buendía, conductor y representante sindical de CCOO. Señala que a su hijo lo lleva en coche porque "no me fio".

Entienden que se está dando un mal servicio a los usuarios, porque muchas veces se ven obligados a dejarlos en las paradas por las limitaciones de aforo, y exigen que se restablezcan servicios y se refuercen líneas, no sólo a las universidades, también en pedanías.

Este jueves, a las 9, se van a concentrar ante el Ayuntamiento de Murcia para exigir que se reanude el servicio como estaba antes del Covid.

Los autobuses de las líneas que conectan con el campus de Espinardo serán de alta capacidad

La Comunidad Autónoma informa que ha reforzado el transporte público regional en los campus de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la UCAM.

La novedad de este año, señala, es que para el campus de Espinardo se pondrán vehículos de alta capacidad, conocidos como articulados.

La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera, ha explicado que el servicio de las líneas que utilizan los estudiantes de la Universidad de Murcia se prestará al completo, al tiempo que se han programado refuerzos en las líneas 21 (Molina de Segura-Murcia pasando por Campus de Espinardo), y en la línea 44 (Alcantarilla-Murcia).

Para la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), se han adaptado los horarios de los autobuses regionales en la concesión de La Manga a Cartagena y en la de Fuente Álamo a Cartagena, del mismo modo que las líneas coordinadas con transporte urbano que dependen del Ayuntamiento. Además, la conexión entre Murcia y Cartagena aumentará sus frecuencias en función de la demanda.

También se refuerzan los servicios de autobuses regionales que conectan con el Campus de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), que son las líneas 44, 47 y 78.

La directora anuncia también el refuerzo de las líneas que conectan la ciudad de Murcia con las pedanías de El Raal, Alquerías, Corvera y los municipios de Santomera, Alcantarilla, Molina de Segura, y Fuente Álamo (Líneas 31, 36, 72, 44, 21 y 42).