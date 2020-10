Victoria balsámica pero sufrida del Efesé ante el Lugo

Aleja fantasmas el FC Cartagena con su primera victoria de la temporada, por 2-1 ante el Lugo, y que se ha hecho esperar hasta la cuarta jornada. Los albinegros pudieron sentenciar pero acabaron pasando muchísimos apuros en un partido que tuvieron controlado pero se les fue de las manos. Elady y Álex Gallar marcaron los tantos albinegros, y Carrillo, a pocos minutos del añadido, metió el miedo en el cuerpo de un Cartagena que estaba sufriendo muchísimo a balón parado y en los centros colgados al área.

Sacó Borja Jiménez un once similar al de la segunda parte en Butarque, aunque con Cayarga, en banda izquierda, en lugar de Simón Moreno. Elady ocupó la mediapunta, unos metros por detrás de Rubén Castro, mientras que Gallar se mantuvo en la derecha.

La primera mitad del Efesé no fue brillante, pero controló el juego y no pasó ningún tipo de apuro. De hecho, el Lugo no tiró a puerta en los primeros 45 minutos y lo más cerca que estuvo de la puerta de Marc fue una carrera de Campabadal que le llevó a la línea de fondo. El Cartagena por su parte lo intentaba primero con un disparo de Clavería, y en el minuto 29 lo volvería a hacer con el primer tanto del encuentro. Álex Gallar dispara un libre directo de forma soberbia y obliga a Cantero a emplearse al máximo. El rechace lo aprovecha Elady, que estuvo más listo que nadie, para abrir el marcador. El jienense no pudo contener las lágrimas tras el tanto.

Lo intentaría también Cayarga y el VAR le acabaría anulando un gol a Andújar. El central aprovechaba un centro desde la derecha para hacer el segundo, pero se ayudaba con las manos para controlar el esférico. El árbitro no lo vio en primera instancia, pero sí lo hizo el videoarbitraje.

En la segunda mitad el Lugo dio un paso adelante y, en términos generales, fue mejor que el Efesé. Rodríguez trajo de cabeza a la defensa albinegra, especialmente a Delmás, que había entrado en sustitución de David Simón. Pese a que los lucenses empezaron a inquietar a Marc con algún centro al área y disparos lejanos, es el Cartagena el que vuelve a golpear. En el minuto 61, Álex Gallar culmina una extraordinaria jugada de sus compañeros, cruzando con la zurda un disparo al que Cantero no puede llegar.

Con este segundo tanto el Lugo ser volcó más si cabe en el campo del Cartagena y muy rápido el panameño Rodríguez estuvo a punto de recortar distancias pero Marc lo impedía. La entrada de Manu Barreiro y Cristian Herrera dotó de mucha más pólvora a los albivermellos. Rodríguez estrellaría un disparo en el poste y Carrillo también inquietaba a Marc Martínez. Cuando mejor estaba el Lugo, pudo sentenciar el Cartagena, cuando Nacho Gil se plantó solo ante la portería rival, y solo una intervención milagrosa de Cantero pudo impedir el tercer tanto.

Los últimos diez minutos de partido fueron un frontón hacia la portería del FC Cartagena. El Lugo inquietaba muchísimo colgando centros al área y con jugadas a balón parado, aprovechando la falta de centímetros y la fragilidad defensiva por alto del Efesé. Manu Barreiro cabeceaba alto un centro desde la derecha y Cristian Herrera tuvo una ocasión clarísima desde el punto de penalti, que no atinó a aprovechar.

A falta de un minuto para que se cumpliera el tiempo reglamentario, Carrillo aprovechaba una mala salida de Marc para recortar distancias cabeceando otro balón colgado al área. El Efesé sufría mucho y la desgracia se pudo consumar con un disparo de Manu Barreiro que se estrelló en el larguero. El Cartagena acabó pidiendo la hora pero logró la primera victoria de la temporada, que espanta muchos fantasmas y saca al Cartagena del descenso, dejándolo como 13º clasificado, con 4 puntos. Sin embargo, también deja sensaciones agridulces, dejando patentes muchas de las debilidades del equipo albinegro.

FICHA TÉCNICA

FC Cartagena: Marc Martínez; David Simón (Delmás, 46'), Andújar, Álex Martín, De la Bella; Clavería, Carrasquilla, Álex Gallar (Carlos David, 89'), Elady (Simón Moreno, 59'), Cayarga (Nacho Gil, 72') y Rubén Castro (José Ángel, 72').

CD Lugo: Cantero; Gerard Valentí, Marcelo, Alende, Campabadal, Canella (Luis Ruiz, 76'); Xavi Torres, Seoane (Cristian Herrera, 68'), Rodríguez, Borja (Manu Barreiro, 68') y Carrillo.

Goles: 1-0 Elady aprovecha el rechace del meta visitante ante un disparo de falta directa de Álex Gallar (29'), 2-0 Álex Gallar cruza un soberbio zurdazo desde dentro del área tras una gran jugada (61'), 2-1 Carrillo marca de cabeza un baón peinado por un compañero, ante una mala salida de Marc (89')

Árbitro: Hernández Maeso (Colegio Extremeño). Amonestó a Elady (1'), Seoane (26'), Campabadal (30'), David Simón (34'), Marcelo (66'), Borja (67'), Xavi Torres (94')