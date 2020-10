El Cartagena peleará su segunda victoria ante una Ponferradina plagada de bajas

El FC Cartagena buscará su segunda victoria de la temporada, este domingo a las 18:30, sobre el césped de El Toralín de Ponferrada. Los cartageneros llegan con buenas sensaciones después de ganar al Lugo, aunque con aspectos a corregir en defensa. Enfrente una Ponferradina con muchísimas bajas, sobre todo en defensa, aunque con una buenísima dinámica después de ganar tres partidos consecutivos.

El Cartagena llega a priori con casi todos sus efectivos disponibles, aunque con algunos tocados aunque Borja no ha querido revelar sus nombres "para no dar pistas" al rival. El que sí que no llega es Jack Harper, falto de ritmo desùés de un año sin competir, y que probablemente se perderá también las próximas jornadas.

Todo parece indicar a que Borja Jiménez volverá a apostar por el 4-2-3-1, con Rubén Castro en punta y Álex Gallar en la derecha. Elady parece también un fijo, ya sea en la izquierda o por detrás del delantero, dependiendo de lo cual podría entrar tanto Cayarga como Simón Moreno o Nacho Gil. Por detrás estará también Carrasquilla, habrá que ver si de nuevo junto a Clavería o ya debutará Sergio Aguza, mientras que en defensa está por ver si Rhyner sentará a Álex Martín como pareja de Andújar en el eje de la zaga. En la derecha estará David Simón, en la izquierda aparentemente De la Bella, mientras que bajo palos hay que ver si Bulka logra sentar a Marc Martínez.

En cuanto a la Ponferradina, el conjunto berciano llega en tercera posición, con 9 puntos en cuatro partidoss pero cargado de bajas, especialmente en defensa, donde se ha visto muy afectada por el virus FIFA, ya que hasta tres de sus jugadores han sido convocados con sus selecciones: Manu Hernando con España sub21, Pascanu con Rumanía sub21 y Yac con la absoluta de Níger. Los dos primeros forman la pareja de centrales titular de la Ponfe. Tampoco están Saúl Crespo, lateral derecho, ni Ríos Reina, lateral izquierdo. Pocas alternativas en una defensa que tendrá que estar formada por los laterales Iván Rodríguez y París Adot, así como el sevillano Amo, que tendrá que formar pareja en el eje defensivo con Óscar Sielva, que actuará como parche en esa parcela.

El Cartagena se ha librado de esta convocatoria de selecciones ya que tanto el panameño Carrasquilla como el polaco Bulka no se han marchado con sus combinados nacionales. Panamá jugará dos amistosos ante Costa Rica, y la sub21 de Polonia dos encuentros de clasificación para la Eurocopa con Serbia y Bulgaria, aunque en ambos casos sin los jugadores albinegros. Bulka en un principio había sido convocado pero pidió quedar exonerado para no retrasar más su entrada en las dinámicas del Efesé.

En el conjunto blanquiazul destaca el eterno goleador brasileño Yuri, que encara su duodécima temporada en El Bierzo, el centrocampista exalbinegro Óscar Sielva o el lateral Paris Adot, fichado este verano. Los ponferradinos perdieron 1-2 en la primera jornada ante el Castellón, aunque desde entonces solo conocen la victoria, tres consecutivas: por 0-2 ante el Albacete, 3-0 al Rayo Vallecano y 0-1 al Mirandés.

En total, Efesé y Ponferradina se han medido en cuatro ocasiones, todas ellas bastante recientes, con un balance de dos victorias bercianas, un empate y una victoria albinegra. Las dos últimas están frescas en la retina del aficionado del FC Cartagena, hace dos temporadas en la fase de ascenso. En el partido de ida, en el Cartagonova, los goles de Ríos Reina y Yuri le daban la vuelta al tanto inicial de Rubén Cruz, mientras que en Ponferrada Isi Palazón le daba la puntilla a los albinegros. Anterioremente, en la temporada 2010-11, ambos equipos se enfrentaron en Segunda, con victoria por 1-2 en Ponferrada con tantos de Víctor e Iñaki Muñoz, y empate a uno en Cartagena, gol de Toché.

El partido estará arbitrado por el andaluz Moreno Aragón aunque adscrito al Comité Madrileño, en la que es su cuarta temporada en la categoría. Al Efesé le pitó dos veces, siempre en Segunda B, con sendas derrotas. En la temporada 2013-14, con Tevenet en el banquillo, arbitró el Cartagena 0-2 Albacete, y la siguiente campaña en un Cartagena 1-3 Cádiz. Siempre acabó mostrando una roja a un jugador albinegro, en el primer partido a Tarantino y en el segundo a Germán.