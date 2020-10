"És possible que hi hagi hagut un ús fraudulent de carnets com en el cas dels abonaments del clàssic"

Romà Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics del Barça, assegura a La Graderia del Balcó de SER Catalunya que el club "ha posat els fets en coneixement de la Guàrdia Civil perquè és la policia judicial encarregada de la investigació de l'ús fraudulent d'abonaments i carnets en un Barça-Madrid, i el club considera que és possible que s'hagi produït un ús fraudulent de carnets en aquest cas". Gómez Ponti, però, es resisteix a parlar de denúncia: "per molt que a l'ofici de la Guardia Civil manifesti al principi que és una denúncia, és un formalisme."

El cap dels serveis jurídics del club blaugrana explica que "pot ser que els indicis que tinguem siguin referents a cinc carnets, i ho comuniquem a la Guardia Civil pel risc que es puguin estar utilitzant carnets de forma fraudulenta, presumptament. Perquè no podem acusar ningú ni cap fet. Tenim un antecedent molt fresc, de fa 2 anys, quan es van utilitzar els mateixos instruments, per un Barça-Madrid."

No obstant, reconeix que "el club no ha tingut accés a cap butlleta, materialment. Ens n'assabentem per comentaris que es fan durant el recompte. A la comunicació a la Guàrdia Civil només s'esmenten, no s'aporten. Només podem aportar sospites i indicis, si poguéssim aportar butlletes seria molt greu perquè només hi pot accedir la Mesa."La pilota, en aquest sentit, queda al teulat de la Mesa: "és qui governa el procediment, sense la seva autorització el club no presentarà cap document. I la Mes no pot ser requerida per un jutge perquè no té personalitat jurídica."

Les sospites, assegura el jurista, comencen "quan el promotor del Vot manifesta públicament que només es fa responsable de les signatures que ha recollit ell, no per les que ha rebut els últims dies que no sap d'on li han arribat. Aquest origen incert ens fa plantejar certes qüestions, i el primer dia es manifesta a la mesa que, amb el precedent dels abonaments del clàssic, val la pena fer una doble comprovació. I quan la mesa rebutja un control més exhaustiu, ens sentim una mica impotents. A les anteriors mocions no teniem obert un procés judicial així".

La votació

Pel què fa la celebració del referèndum un cop validades les signatures, Gómez Ponti creu que "el club no ha de demanar la suspensió cautelar de la votació, perquè ha de vetllar perquè es compleixin 100% els mandats dels socis. Mentre cap autoritat bloquegi, suspengui o prohibeixi fer el vot de censura, l'obligació de la junta és complir el mandat dels socis. Perquè a dia d'avui, més enllà de sospites o investigacions, hi ha més signatures de les exigides." Malgrat tot, considera que "hi ha implicacions legals que posen de manifest que, des del meu punt de vista, no és possible celebrar el vot de censura"

L'adequació salarial i el 'Barçagate'

Més enllà del procés del Vot de Censura, Gómez Ponti també ha fet referència a d'altres assumptes de l'actualitat institucional del Barça. Pel que fa a l'adequació de salaris que el club vol acordar amb els treballadors, s'ha limitat a dir sense donar xifres que "hi ha 15 dies per designar representants per la taula de negociació i 15 dies més per dur-les a terme. Però per respecte els primers de conèixer la resposta del club han de ser els representants dels jugadors i el comitè d'empresa".

Pel que fa al cas de les xarxes socials, ha estat contundent a l'hora de dir que "el club ha entregat absolutament tota la documentació que se li ha requerit. Quan van venir els Mossos al club, una part de la documentació se la van endur el mateix dia i l'altra part se'ls va fer arribar al cap de pocs dies. I no he rebut cap comunicació per complementar cap tipus de documentació, em van trucar per agraïr la col·laboració del club".