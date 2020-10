El Elda - C.E.E. se presenta en Torrevieja y los locales se niegan a jugar

El partido de la segunda jornada de liga en el Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino que debían jugar esta tarde a partir de las 18.00 h en el pabellón “Cecilio Gallego” de Torrevieja, el Bm. Torrevieja Salud - Mare Nostrum y el Bm. Elda – C.E.E. finalmente no se va a disputar a pesar de que, por imperativo de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y ante el riesgo de perder los puntos y sufrir una sanción económica, el equipo del Centro Excursionista Eldense se haya presentado en el recinto torrevejense e incluso haya comenzado el calentamiento previo al partido. Ante circunstancia, la plantilla del Bm. Torrevieja se ha encerrado en su vestuario y ha decidido no jugar el choque al no quedar suficientemente garantizada su seguridad ante el posible riesgo de contagio por COVID-19.

El Bm. Elda - C.E.E. calentando en Torrevieja / Cadena SER

Los hechos se remontan al pasado jueves cuando el club eldense comunica al Ayuntamiento de Elda y a las autoridades sanitarias, un positivo en un jugador de su plantilla. Ante esto, Salud Pública “aconseja” que la plantilla no entrene ni juegue partido alguno durante los diez días siguientes al resultado positivo del test realizado al jugador en cuestión. El responsable de la sección de balonmano del Centro Excursionista Eldense, Guillemo Tendero, comunica esta situación a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) tras acordar con el Bm. Torrevieja el aplazamiento del choque “para evitar riesgos innecesarios”, y se encuentra con la negativa del Comité de Competición que considera que “en aplicación de los criterios de aplazamiento publicados por este Comité en fecha 24 de septiembre, le comunicamos que la detección de un único caso de infección positiva por COVID-19 en la plantilla, no es causa justificada para autorizar el aplazamiento de un encuentro, salvo que, por prescripción facultativa, se acuerde el confinamiento sanitario de la totalidad de la plantilla en caso de haberse producido un contacto estrecho y, por consiguiente, existir riesgo de haber podido contagiar a otros miembros del equipo.

Por consiguiente, para proceder a la autorización del aplazamiento solicitado, es absolutamente necesario que nos remita informe o certificado médico en el que se haga constar expresamente dicha circunstancia por decisión facultativa y bajo su responsabilidad”.

En la mañana de este sábado, los componentes del Bm. Elda – C.E.E. han pasado la prueba PCR y ante el resultado negativo, según la versión del propio club, han decidido realizar el viaje hasta Torrevieja.

Los colegiados del choque, los andaluces José Torrent Rivas y Sergio Francisco Gallardo Cabello han hecho constar en el acta la incoparecencia del Bm. Torrevieja.

Acta del partido / rfebm

Ahora, será la propia RFEM la que falle el resultado del partido toda vez que el Bm. Elda – C.E.E. sí ha hecho acto de presencia y el Bm. Torrevieja ha decidido no correr riesgos por lo que se ha negado a disputar el choque en su propio pabellón en presencia de la vicepresidenta de la RFEBM y edil de Deportes de Torrevieja, Diana Box.