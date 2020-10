Con bolsas, con carritos, con mochilas... haciendo la compra de propio o aprovechando la visita semanal al supermercado. Así se han ido acercando los vecinos al Centro Civico Delicias de la avenida de Navarra a participar en la recogida solidaria de comida para el Banco de Alimentos, con la colaboración de Radio Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

El objetivo es alto: llegar a las 30 toneladas. A día de hoy, 20.000 personas en Zaragoza capital y 6.000 de la provincia necesitan ayuda para poder comer cada día.

De la primera clasificación de estos alimentos se encargan los voluntarios o, más bien, las voluntarias, que son mayoría. Detrás de las mesas, Lina, Teresa y María Ángeles estaban esta mañana de sábado en el Centro Cívico Delicias, recogiendo leche, conservas vegetales, arroz... y preclasificando en contenedores perfectamente etiquetados. "Esto es a voluntad de cada uno, todo viene bien".

Por la puerta iban entrando ciudadanos. "He traído aceite, legumbre, pasta, arroz, galletas; en vez de gastar el dinero en flores, lo gastamos en alimentos para que puedan comer", señalaba una de ellas.

Otra vecina se había tomado en serio la petición especial de esta recogida: las conservas de carne y pescado. "He traído seis botes de albóndigas, cuatro de sardinillas, ocho de atún y una caja de leche; si yo lo necesitara imagino que me lo darían; no es que me sobre mucho pero intento siempre colaborar".

Otro vecino se acordaba de los más pequeños: "He traído comida infantil; lo he comprado esta mañana con otras cosas mías y lo he traído aquí".

La necesidad de comida está creciendo de forma exponencial, debido a la crisis económica consecuencia de la pandemia, tal y como recordaba José Ignacio Alfaro, presidente del Banco de Alimentos en Aragón, que atiende al 200 entidades sociales. En esta ocasión, piden especialmente conservas para poder solucionar una cena, como latas de abóndigas o salchichas y sardinas o pescado en conserva.

Se recogen alimentos no perecederos en los centros cívicos de Delicias, Casetas, Río Ebro, Estación del Norte, La Almozara, Miralbueno, Salvador Allende y Torrero, esta tarde, en horario de 4 a 8.