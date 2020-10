Victoria del Numancia en el cierre de la pretemporada

Último partido de pretemporada para el nuevo Numancia, con Manix Mandiola al frente, midiéndose al filial de Osasuna, dirigido por el delantero rojillo Santo Castillejo, máximo goleador histórico de la Segunda B del fútbol español, con 172 tantos. En un duelo típico de la fase de preparación, sin demasiada vistosidad, los sorianos tuvieron el dominio y más y mejores ocasiones, pero no fue hasta el minuto 68 en el que Moha acertó a batir al portero visitante en el único gol del choque.

ficha técnica Numancia: Ximo Miralles; Borja San Emeterio (Cámara, m. 76), Lillo (De Frutos, m. 76), David Castro (Borja López, m. 33), Corral (Sillero, m. 46); Menudo (José Fran, m. 76), Cotán (Ronald, m. 64), Bikoro (Manzanara, m. 46), Tamayo (Moha, m. 46); Asier Benito y Gabarre (Ali, m. 76). Osasuna Promesas: Iván Martínez; Zabarte (Diego Moreno, m. 46), Liza (JC, m. 46), Herrando (Ibaider, m. 46), Endika (Iru, m. 72); Cárdenas (Aranguren, m. 72), Javi Martínez (Santafé, m. 46); Córdoba (I. Benito, m. 46), Aimar (Huarte, m. 61), Kike Saveiro (Hualde, m. 46); y Cabriel (Jony, m. 46). Goles: 1-0, m. 68: Moha. Árbitro: Romera Hernández (Comité Castellano y Leonés). Amonestó a José Fran (Numancia) y a Cárdenas y Aranguren (Osasuna Promesas). Incidencias: Unos 350 espectadores en Los Pajaritos, en el primer partido con público en Soria desde el mes de marzo.

El Numancia tuvo una primera ocasión, con un disparo de Tamayo dentro del área, que atrapó sin problemas el portero soriano de Osasuna Promesas Iván Martínez. Su homólogo en las filas locales, Ximo Miralles, tuvo problemas para atrapar un lanzamiento lejano que se envenenó con el bote. El duelo avanzaba sin mayor incidencia, con un Numancia bien asentado, moviendo el balón rápido, basculando de un lado a otro, para superar la presión visitante en busca de sus delanteros. Los jóvenes navarros, por su parte, trataban de ser más verticales en cuanto recuperaban el esférico. Una buena acción soriana terminó con un centro Corral desde la izquierda que Gabarre no logró conectar en condiciones. El choque discurría por el minuto 15. Poco después, el soriano Javi Martínez, centrocampista de Osasuna Promesas, disparaba alto desde la frontal. Se daba la circunstancia de que en el terreno de juego había dos sorianos, ambos en las filas visitantes: el portero Iván Martínez y el citado mediocentro Javi Martínez, que ya debutó el pasado curso con el primer equipo a las órdenes de Jagoba Arrasate. En el minuto 24 otra buena incursión del lateral Corral por el costado izquierdo, ganando línea de fondo, con pase atrás que rechaza la defensa y Bikoro, desde fuera del área, prueba fortuna con un zurdazo que la zaga desvía a córner. Pedía penalti el mediocentro numantino. Los de Mandiola seguían en sus trece, haciendo circular la pelota en busca de espacios que no terminaban de aparecer, ante una zaga visitante firme. EL técnico local tuvo que mover su banquillo por la lesión del central David Castro, dañado en el aductor, sustituido por Borja López. Encontró espacios el Numancia en un buen contraataque en el que Gabarre cedió de cabeza para la arrancada de Tamayo, buen pase al hueco de éste para Asier Benito, que cruzó en exceso su remate. Sin más ocasiones claras se llegó al descanso.

Para la reanudación, carrusel de cambios, tres en el Numancia y siete en Osasuna Promesas. Los sorianos seguían manteniendo la iniciativa y Moha trató de poner un buen balón desde la derecha, pero atrapó seguro Iván Martínez. Con un claro dominio local pero sin llegadas, iban pasando los minutos. Juan Carlos Menudo tuvo la ocasión con lanzamiento de falta lejano pero mandó el esférico muy alto. Posteriormente, un buen centro de San Emeterio no logró cabecearlo Gabarre, el balón le llegó a Moha que puso un centro raso al área pequeña al que no llegaron ni Asier Benito ni Gabarre. Tras esta buena ocasión, fue el filial navarro el que se acercó más al marco rival, pero otra vez gozó de una buena oportunidad el Numancia, con un lanzamiento de Asier Benito, con el exterior, que Iván Martínez desvió a córner en una gran intervención cuando ya se cantaba el gol en la grada. Si acertó Moha poco después tras una larga jugada, al recibir de Gabarre el balón en el área y cruzar lejos del alcance del portero visitante. A raíz del tanto, el duelo fue languideciendo, con más cambios en ambos equipos y tímidos intentos navarros de aproximación al marco soriano. Más veterano el Numancia, supo acometer esos amagos para contestar con incursiones de Ali, Moha y José Fran, que puso un par de centros al área desde la izquierda, pero Asier Benito, el único ‘superviviente’ del once inicial, estaba demasiado solo y marcado por la defensa osasunista. El atacante vasco tuvo el 2-0 con un remate forzado, pero el portero visitante cubrió bien el marco en su salida. Sin más historia se llegó al final del encuentro, que supone el cierre de la pretemporada para el Numancia, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota, con 6 goles marcados y 4 encajados.