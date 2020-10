Andreu Plaza al 'Què t'hi Jugues': "Bartomeu ens ha tractat fantàsticament bé, li dedico la Champions"

El Barça de futbol sala es va proclamar campió d'Europa diumenge al Palau Blaugrana, després de vèncer 2-1 al Pozo Múrcia en una final molt disputada. Al 'Què t'hi Jugues' hem pogut parlar amb el seu entrenador, Andreu Plaza, que es mostra molt satisfet per la feina feta durant els darrers anys i que dona suport a la proposta de la redacció d'esports perquè els equips professionals del Barça llueixin les 41 Copes d'Europa assolides per totes les seccions.

"Em semblaria molt bé, perquè és molt difícil. S’han de lluir. En qualsevol esport és molt difícil arribar a guanyar la Copa d’Europa, sobretot amb els formats que fem nosaltres, de Final Four. Guanyar-la així és molt més difícil que guanyar-ne una de futbol, que en les semifinals hi ha anada i tornada", ha expressat, a la vegada que s'ha comparat amb altres entitats: "Aquesta és la grandesa d’aquest club. Hi ha clubs que també són multisecció, com el Benfica o l’Sporting, però cap d’ells té el potencial que tenim nosaltres. Aquí tenim la diferència. Hem d’estar contents independentment de la persona que estigui al davant de tot. I en el meu cas, com que és Bartomeu, li estic agraït".

Plaza ha volgut reivindicar, com ja va fer just després de la final, el paper de Josep Maria Bartomeu al capdavant del club. Diumenge li va dedicar la victòria i avui ho ha tornat a fer, explicant-ne els motius:

"El tema de Twitter és catastròfic i denigrant. Això no és un tema polític ni amb el qual hagués volgut generar un incendi. Vaig arribar al club fa nou anys i el president que hi ha ara ja estava a la junta. A mi personalment i a la secció ens ha tractat fantàsticament bé. Hem tingut tot el que necessitàvem, jugadors, estructura i suport. Ho torno a dir, li dedico la Copa d’Europa al president Bartomeu. Quin problema hi ha en fer això? No estic dient res contra ningú ni fent cap discurs polític en contra o a favor de ningú. Li he dedicat a una persona que crec que s’ho mereix".

A més, Plaza ha admès estar "enfadat" per la reacció que han tingut les seves paraules a les xarxes socials. "La meva declaració no és política ni partidista en cap cas. El que vaig dir és que, des que estic aquí, Bartomeu hi és. No li podia dedicar a ningú més, com també a Vidal-Abarca i a l’Albert Soler. S’ho mereixen pel suport que ens donen", ha reiterat.

Un agraïment que parteix de la confiança que li va donar el club en moments complicats de la secció. "Exactament per això, ni més ni menys. Els primers dos anys la cosa no anava com volíem que anés. No teníem títols i a la meitat del segon any em van renovar. Com vols que estigui? Doncs agraït. Amb paciència, calma i perspectiva s’ha demostrar que no va ser un error", ha conclòs.