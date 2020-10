Mario Gaspar: "El Valencia es capaz de competir pese a sus líos"

El capitán del Villarreal, Mario Gaspar, afirmó en rueda de prensa que el Valencia, rival al que recibirá su equipo este domingo en La Cerámica, es un buen equipo, capaz de competir a pesar de "los líos" que pueda tener a su alrededor



En una rueda de prensa admitió que su oponente de esta semana, tiene "muchos jaleos", pero eso es algo que se ve "más desde fuera porque cuando los han tenido en otras ocasiones han sido capaces de competir igual ya que tienen una gran plantilla a pesar de haber perdido a jugadores de peso", agregó Mario, quien indicó que "deportivamente" no se fía del Valencia.

Señaló que su equipo trabaja con tranquilidad y que de esta forma las cosas se hacen mejor. Nosotros del Valencia solo nos tiene que preocupar lo que hacen en el campo", indicó respecto a su rival.



“No sé si tenemos ventaja al tener más tranquilidad, aunque es verdad que con tranquilidad se trabaja mejor y eso lo tenemos aquí. Nosotros debemos centrarnos en ellos, en lo que hacen en el campo, que están haciendo cosas bien”, prosiguió.



Sobre el estado en el que su compañero Dani Parejo afrontará el encuentro tras haber estado casi una década en el Valencia, señaló que eso es algo que se le debería preguntar a él, aunque imaginaba que tendrá ganas de jugar, de competir y de hacer bien las cosas, aunque emocionalmente puede ser un momento difícil.



Además, sobre la presencia de muchos ex jugadores de ambos equipos que ahora visten la camiseta contraria, Mario Gaspar indicó que eso es algo que se ha dado muchas veces y que no piensa que en esta temporada la situación vaya a tener más morbo que otras veces.



El capitán del Villarreal agregó que la pretemporada ha sido rara y lamentó las lesiones de los internacionales del equipo porque es algo que se puede dar. "Tenemos una buena plantilla, pero vamos a necesitar a todos, aunque somos conscientes de que son cosas que van a pasar a lo largo de la temporada", continuó.



Mario Gaspar, que tiene ganas de volver a competir y de hacerlo con ambición y con la idea de mejorar lo realizado en la temporada anterior, recordó que ahora también tienen por delante la competición europea, que es otra vía para hacer grandes cosas.







También destacó que Unai Emery es un técnico muy metódico y con las ideas claras, que lo ha demostrado en grandes equipos y con grandes jugadores.