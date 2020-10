El Barça ja ha utilitzat 109 milions d'euros de Goldman Sachs

El Barça ja ha utilitzat 109 milions d'euros del contracte amb Goldman Sachs, l'entitat financera nord-americana que prestarà 725 milions (+90 d'interessos) al club blaugrana per a la construcció del nou Espai Barça, sempre que els socis ho aprovin en referèndum o en Assemblea General.

Segons ha pogut saber el 'Què t'hi Jugues' de SER Catalunya, aquests 109 milions pertanyen a un préstec pont signat el 2018 i destinat a la construcció de l'estadi Johan Cruyff, a la urbanització de l'entorn de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí i al pagament del projecte de Nikken Sekkei, el despatx d'arquitectes japonès que ha dissenyat el Nou Camp Nou.

El préstec, inicialment signat per dos anys, s'ha prorrogat durant un any més i vencerà l'estiu del 2020. En el cas que els socis no aprovin el projecte de finançament, aquest préstec s'haurà de tornar de la mateixa manera que es tornaria una pòlissa corrent, amb els seus interessos particulars.

Els 725 milions, sota certificació

L'acord amb Goldman Sachs no inclou un pagament immediat de 725 milions. El club no ingressarà el paquet de cop, sinó que ho farà per parts i després que cada obra estigui correctament certificada. Per posar un exemple: el club es disposa a construir la coberta de l'estadi. El contractista certificarà l'obra, generarà un pressupost i Goldman Sachs el validarà i el pagarà. I així amb cada partida. La financera anirà transferint els diners a mesura que es facin les obres.

On se situen dins el balanç els 815 milions del préstec

Segons fonts del Barça, els 725 milions + 90 d'interessos no computaran com a deute bancari. Ho faran en l'apartat del passiu sota una denominació concreta: "passiu comercial no exigible". No exigible perquè el club no l'haurà de retornar com un préstec corrent, sinó que ho farà cedint els 50 primers milions dels beneficis que generi l'Espai Barça any a any i durant 25 anys a Goldman Sachs. Si l'estadi genera 55 milions, 50 seran per retornar el préstec i els altres 5, pel club.

Els title rights, per a Goldman Sachs

Els title rights de l'estadi, és a dir, el cognom del Camp Nou, formen part d'aquests nous ingressos previstos. Per tant, si el club aconsegueix un patrocini per l'estadi, aquests diners aniran destinats a retornar el préstec a la financera nord-americana. En el cas que el Barça signi uns title rigths de 200 milions a 20 anys (10 milions anuals), aquesta partida ajudaria a completar aquests 50 milions de nous ingressos. És més, si el patrocinador avança una quantitat, aquesta es descomptarà dels diners a retornar: si una marca comercial avancés 100 milions dels 200 signats, aquests 100 milions es transferirien a Goldman Sachs i el préstec es rebaixaria de 725 a 625 milions i el retorn anual s'hauria de recalcular.

I si no s'arriba a aquest benefici de 50 milions anuals?

El club calcula que l'Espai Barça generarà 150 milions d'euros de nous ingressos. De fet, arribar a la xifra dels 50 milions per anar retornant el préstec ho consideren "fàcilment factible" en condicions normals. Ara bé, Goldman Sachs es cobreix les esquenes amb una clàusula inclosa en el contracte. Si durant el primer any no s'arriba a aquests 50 milions, la financera assumirà la pèrdua imprevista, però podrà situar un consultor comercial dins el club que ajudarà a potenciar els ingressos i que podrà imposar els patrocinis que consideri oportuns, sempre que no vulnerin els estatuts del club i respectin la carta dels drets humans.