Unai Emery: Yo espero al Valencia de San Sebastián

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este viernes que espera el domingo al Valencia que ganó a la Real Sociedad y no al de los últimos partidos además de apuntar que quiere que su equipo crezca ante el que considera un rival directo.



“El foco es un partido muy importante en casa y con el objetivo de crecer ante un rival directo. Tenemos dos bajas, pero es algo que puede pasar, aunque también es una oportunidad para los demás. Recuperamos a Coquelin, ya con Pedraza, Peña o Bacca, por lo que seguimos con la idea de crecer”, dijo en rueda de prensa el entrenador vasco.



Del Valencia comentó que es "un gran club que está en la clasificación casi con nosotros y ya hemos visto lo que hicieron en Anoeta, lo que dice lo que nos espera. Además, nos enfrentamos a jugadores de la casa con un compromiso muy alto y con calidad, junto a jugadores como Guedes que costó 30 millones, Maxi que costó 20, Gameiro que costó mucho dinero.... lo que quiero decir es que tienen un buen equipo".



En esa línea, Emery insistió que el Valencia cuenta con jugadores que "han demostrado su gran nivel hace muy poco", además de recordar que tiene "un buen técnico, por lo que espero eso, un buen equipo, ordenado, que va a sacrificase para hacer un gran partido. Ese es el Valencia que espero y al que le tengo mucho respeto. Que después hayan situaciones puntuales como lo de Kondogbia y que ello haga que sea baja, pues sí, pero lo pueden suplir con garantías”.



Sobre los asuntos extradeportivos que afectan al Valencia, el técnico el Villarreal dijo que lo único que le ocupa del rival es el aspecto deportivo. “Para mi no es noticia lo extradeportivo. Ellos pueden tener problemas, pero siguen teniendo un buen equipo con jugadores que hace nada tenían un gran rendimiento y con Gracia lo recuperarán”, insistió.



Respecto a la bajas de su equipo, el entrenador de Hondarribia indicó que tienen "opciones para sustituir las ausencias" y ya trabajan con "las posibles bajas por lesiones, Covid y demás", qune recuerda que es sta situación es una "oportunidad para los que están esperando". "Ahora tenemos a Jaume y Pedraza en banda; y a Samu, Kubo o Bacca arriba, esas son las opciones”, añadió.



También comentó que espera imponer su ritmo e idea de juego en el partido y ser lo más competitivos posible."Ellos van a tener sus momentos, si no tenemos la posesión, ellos van a ser muy peligrosos al contragolpe, ya lo vimos en San Sebastián. Y después debemos estar atentos en el balón parado, ya que ellos son buenos en eso y con Gracia serán mejores”, explicó.



Emery dijo del japonés Kubo espera encontrar en la mejora para acercar el balón al área y el control del mismo. "A su participación en el área, quiero que encuentre el pase y la finalización, que ya lo ha tenido aquí. Defensivamente, ya estamos trabajando con él", indicó antes de comentar que el domingo "Take tiene opciones de empezar o de salir con los cambios”.