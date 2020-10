Emery: El objetivo en Europa es ser exigentes y lograr algo importante

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa previa al partido de Liga Europa de este jueves en La Cerámica ante el Sivasspor turco que el objetivo que se marcan en la competición europea es "exigente" y quieren lograr "algo importante".



“Nuestro objetivo es ser exigentes y ponernos límites altos. Nos atrae hacer algo importante, este club ha hecho grandes cosas y nos obliga a darle todo el cariño posible a esta competición. El objetivo es ser primeros, pero sabemos que debemos alternarlo con la Liga. La confianza es máxima en la plantilla, sabemos que es su momento. Afrontamos este reto con ilusión y una sonrisa. Es un reto ver si somos capaces de competir en todas las competiciones y estar bien en todas ellas", explicó.



El técnico vasco que ha ganado tres veces esta competición cuando dirigía al Sevilla y que fue finalista con el Arsenal comentó que "a nivel personal lo vivo como una nueva experiencia, con ilusión y ganas, pero sobre todo de disfrutarla mucho".



"Esta competición ha evolucionado mucho, los equipos de las grandes ligas la respetan y la quieren ganar, a lo que se suma que te da Champions y eso es un valor añadido. Ahora es más difícil que hace diez años, si miras los equipos que están jugando Europa League, muchos de ellos podrían jugar Champions. Somos conscientes de que es una competición que queremos disfrutar, es complicado ganarla, pero vamos a ir paso a paso", agregó.



De cara al encuentro del jueves, el entrenador admitió que hará rotaciones al señalar que "la idea es buscar el máximo rendimiento y los primeros tres puntos que son claves. Sabemos que se aprieta el calendario, tenemos jugadores lesionados, por lo que hay que competir y equilibrar los minutos para estar lo mejor posible. Mañana habrá cambios respecto al equipo de la liga, pero con la idea de ser lo más competitivos que podamos".



Al margen de las rotaciones, Emery aseguró que no son rígidos a un esquema táctico. "Debemos ser camaleónicos. Tenemos una base y debemos trabajar para ser mejores. Pero la clave es tener personalidad, debemos buscar mejoras, a los jugadores en su mejor momento y eso es un trabajo del día a día. El equipo ha ido creciendo, pero debemos mejorar muchas facetas. Hemos crecido en defensa desde Barcelona, pero ahora me gustaría mejorar en ataque, debemos crecer en esa faceta”, recalcó.



Respecto al rival del jueves, apuntó que el Sivasspo es "un equipo que juega 4-4-2 y 4-3-3-, puede jugar directo o salida en corto desde atrás. Están mejor con el 4-3-3, por lo que creo que jugarán así.A balón parado tiene a Fajr que es muy bueno, y tienen a Gradel, que es muy desequilibrante y al que ya conocemos de Francia. Un equipo de la liga turca, tienen buenos jugadores y debemos imponernos en la posesión del balón, debemos jugar bien si queremos ganar".



"Ellos alternan su idea de juego, los respetamos y pensamos que van a poner su mayor potencial. Queremos tener el balón y este en campo rival, la idea es intentar imponernos con ese dominio. No debemos permitir las transiciones, ya que si arriesgamos los rivales aprovechan eso. Queremos sujetar sus contras, no concede muchos córner y jugadas a balón parado. Como he dicho, siempre respetando al rival", concluyó.