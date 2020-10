"Em mereixia acomiadar-me del Palau"

L’excapità del Barça d’handbol i llegenda del club ha recordat els moments viscuts amb la samarreta blaugrana. Ens ha explicat com se sent després d’haver deixat l’esport professional i ha remarcat que li fa mal no haver-se pogut acomiadar del Palau de la manera que ell desitjava. A principis de febrer, Tomás va anunciar en una roda de premsa que es retiraria al final d’aquesta temporada a causa d’un problema cardíac, després d’estar 22 anys al club de la seva vida. Bartomeu va assegurar que retirarien la samarreta amb el dorsal 8, ja que, amb 69 trofeus, és el tercer jugador del Barça amb un palmarès més ampli.

La llegenda blaugrana s’ha expressat així sobre els diversos temes dels quals ha parlat:

Sobre el seu comiat: “No he pogut dir adéu i això ho porto malament. No haver-me pogut acomiadar de curt al Palau, crec que ho mereixia, ho porto dins. Ningú podia imaginar el que passaria amb la pandèmia. Confinat a casa ho he passat malament per aquest tema. No poder dir adéu a casa meva, al Palau… em fa molt mal.”

“Això de la samarreta i l’homenatge, n’estic molt agraït, però quan es farà? Ja no és un tema del club, sinó de la situació… Quan podrà tornar el públic? Ja farà 2 anys que m'hauré retirat? Serà molt estrany... No sé si em podré treure aquest sentiment de no haver-me acomiadat.”

“Em va saber greu que no hi hagués cap capità del primer equip del Barça a la roda de premsa del meu comiat.”

Sobre la seva vida actual: “Adaptant-me a la nova vida... dins d'aquestes noves circumstàncies, que encara son bastant complicades. No noto absolutament res, no noto res ni tampoc ho vaig notar quan em vaig retirar. Ara m'ha donat pel pàdel, també faig bici…”

“És una pena no haver pogut seguir engreixant el currículum, em veia amb ganes i amb força per fer-ho.”

“Jo clar que em veig jugant, jo volia seguir jugant. Han estat els metges del club els que m'han dit que no. En el moment de prendre la decisió van haver-hi més opinions. Tinc un problema en el sistema elèctric del cor, el tinc des de fa tres anys i vaig poder seguir jugant. Jo no noto absolutament res quan jugo i això és encara més dur.”

Sobre el seu càrrec actual al club: “Soc gestor d'esports professionals, estic treballant en l’organització i puzzle dels partits al Palau, amb bastantes dificultats per ajornaments de partits i calendari. També havia d'estar a nivell intern i institucional, però això està aturat.”

Sobre la rebaixa salarial al club: “Entenc que la pandèmia hagi reduït els ingressos del club i el pressupost hagi de baixar, no m’hi vull posar massa. Però també crec que rebaixant el salari al gruix de treballadors no millorarà la situació econòmica.”