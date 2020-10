El Villarreal ante el fervor del Qarabag en el exilio

El Villarreal CF viaja a Estambul para afrontar su primer partido a domicilio de esta fase de grupos de la Europa League, en el que los castellonenses se enfrentarán al Qarabag, en un encuentro que se disputa en Turquía por la situación de crisis bélica que se vive en Azerbaiyán, lo que obliga a jugar en un campo neutral.



El Qarabag encara este partido envalentonado por el fervor patriótico en el que se encuentra sumido Azerbaiyán desde el estallido a finales de septiembre de la guerra con Armenia. El club lleva el nombre de la región en disputa, Nagorno Karabaj, por lo que una victoria sería mucho más que tres puntos, aunque el partido se juegue en territorio neutral por decisión de la UEFA.



En el plano meramente deportivo, el Villarreal buscará dilatar su buen arranque de temporada, ya que acumula cinco encuentros sin perder. Por ello, el equipo llega a este partido con el Qarabag con la obligación de sumar y de seguir con su crecimiento en el juego y resultados, ya que de ganar encarrilaría su clasificación en el grupo I, en el que desde el sorteo salió como favorito.



Al igual que sucedió en la primera jornada, el técnico Unai Emery seguirá apostando por las rotaciones por lo que podría presentar un once con jugadores como Rulli, Foyth, Kubo, Chukwueze Bacca o Rubén Peña, a los que se pueden sumar alguno de los habituales y parte de la base del equipo de la liga.



En el capítulo de bajas, siguen fuera del equipo los lesionados: Alberto Moreno, Gerard Moreno, Pervis Estupiñán y Dani Parejo. Un grupo de jugadores de mucho peso, destacando los casos de Parejo, Gerard y Estupiñán, que eran fijos en el once hasta su lesión. Por contra, recupera a Funes Mori, que no pudo jugar el partido anterior por molestias en su rodilla izquierda.



El rival del Villarreal no llega al encuentro en las mejores condiciones, ya que perdió en la primera jornada de la Liga Europa en Israel ante el Maccabi (1-0) y empató en liga el fin de semana con el Zire (0-0). Campeón de las últimas siete ligas de su país, el Qarabag es ahora cuarto en el campeonato a cinco puntos del líder, aunque tiene un partido menos.



Debido al estado de guerra, el toque de queda y la cuarentena por el coronavirus, los partidos de la liga azerbaiyana se juegan a puerta cerrada.



El delantero internacional Majir Emreli está lesionado, por lo que es probable que le sustituya el colombiano Patrick Andrade, al que acompañará en la línea de ataque el español Jaime Romero, que jugó en el Udinese, Zaragoza, Granada y Lugo, entre otros equipos.



El Qarabaj se ha medido a equipos españoles en otras dos ocasiones. Le arrancó dos empates al Atlético de Madrid (1-1 y 0-0) y cayó ante el Sevilla (0-3 y 0-2).



Alineaciones probables:



Qarabag: Magomedalíev; Medvédev, Guseinov, Kevin Medina, Guerrier; Garáev, Matic, Ozobic, Zoubir; Romero y Andrade.



Villarreal CF: Rulli, Peña, Foyth, Funes Mori, Jaume Costa; Iborra, Baena, Trigueros; Chukwueze, Kubo, Bacca



Árbitro: Pavel Orel (CZE)



Estadio: Başakşehir Fatih Terim de Estambul.



Horario: 18:55 horas