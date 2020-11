Villarreal y Maccabi, el liderato del grupo en juego

Villarreal y Maccabi de Tel Aviv se juegan la primera posición de su grupo en la Liga Europa ya que afrontan su partido con seis puntos tras haber logrado la victoria en los dos compromisos ya disputados y distanciados del Qarabag y el Sivasspor, que todavía no han sumado.



El Villarreal afronta el encuentro con mayor responsabilidad que su rival por su condición de local, pero conscientes de que una victoria les acercaría mucho a la clasificación y con el convencimiento de que los buenos resultados de los últimos encuentros se convierten en un arma potente a su favor tras siete partidos sin perder.



Ese buen bagaje les ha hecho alcanzar las primeras plazas en la liga española y el liderato de la competición europea, con un especial protagonismo del equipo en casa, con cuatro victorias en los cinco encuentros de Liga disputados y el triunfo en Europa ante el Sivasspor.



El técnico Unai Emery mantiene las bajas de Alberto Moreno, Dani Parejo, Juan Foyth y Francis Coquelin, todos ellos lesionados, pero más allá de todo ello, su idea es la de seguir con las rotaciones, por lo que jugadores como Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Alfonso Pedraza, Moi Gómez o Paco Alcácer, entre otros, podrían descansar.



Así, el once podría estar integrado por Gero Rulli como portero, con una defensa integrada por Rubén Peña, Raúl Albiol, Ramiro Funes Mori y Pervis Estupiñán.



En el centro del campo odrían jugar Iborra, Trigueros y Alex Baena o Jaume Costa; a los que se sumarán en ataque Samu Chukwueze, Take Kubo y Carlos Bacca.



El Maccabi viajó este miércoles con su plantilla al completo y su entrenador, Georgios Donis, podrá contar con cualquiera de sus jugadores: todos dieron negativo en los test de COVID-19 realizados antes de viajar, y no cuenta con ninguna baja por lesiones, señalaron medios locales.



El actual campeón de la Liga de Israel espera reforzar su posición en Europa tras un inicio de temporada más bien mediocre en el campeonato local. Con solo tres puntos recabados en los cuatro partidos disputados (tres empates y una derrota), ocupa la décima posición de la Ligat ha'Al, donde por ahora no conoce la victoria.



Su mal comienzo también ha puesto en cuestión el método de juego del griego Donis, que asumió las riendas del Maccabi este pasado agosto y se encuentra bajo lupa.



Sin embargo, sí ganó por la mínima sus dos primeros partidos de la Europa League: venció al Qarabag (1-0) y el pasado jueves revalidó el triunfo contra el Sivasspor (1-2), lo que le da un mayor empuje para enfrentar la disputa de mañana en el Estadio de la Cerámica.



"Queremos obtener un resultado positivo", declaró el central Luis Hernández, uno de los dos integrantes españoles del Maccabi junto al lateral izquierdo Enric Saborit.



"Después de dos victorias, tenemos la oportunidad de demostrar una buena habilidad", agregó Hernández.



Según analistas, el Villarreal se tendrá que enfrentar a un Maccabi con una férrea defensa, pero los israelíes son conscientes que esta vez se enfrentan a un rival de alto nivel que esta temporada ha mostrado muy buen rendimiento.



Alineaciones probables:



Villarreal: Rulli, Peña, Albiol, Funes Mori, Estupiñán; Iborra, Trigueros, Baena o Costa; Kubo, Chukwueze y Carlos Bacca.



Maccabi: Daniel Tenenbaum, Maor Kandil, Luis Hernández, Eitan Tibi, Sharan Yeni, Enric Saborit, Dan Glazer, Eden Kartzev, Eyal Golsa, Yonatan Cohen, Nick Blackman.



Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro)



Estadio: La Cerámica



Hora: 21:00