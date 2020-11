Jaume Creixell, Bruno Alemany i el doble pivot del Barça

L’arribada de Koeman al Barça ha sacsejat l’esquema tàctic del Barça, congelat des que Guardiola va optar per dominar el mig del camp amb tres futbolistes i l’acompanyament d’un fals 9. El tècnic holandès ha optat per modificar la disposició i ha dibuixat un clàssic 4-2-3-1 que esborra la figura del pivot que, fins ara, havia monopolitzat Sergio Busquets.

Aquesta variació ha obert un debat en aquest inici de temporada: qui ha d’ocupar les dues places del mig del camp? Busquets i de Jong o ha d’entrar Pjaniç, reforç d’aquest estiu a l’onze? El Jaume Creixell, exentrenador de futbol, va tenir especial predilecció per aquest mateix esquema durant la seva carrera i considera que, o bé de Jong o bé Busquets, s’haurien de quedar a la banqueta en el partit d’aquesta nit contra el Dinamo de Kiev.

Creixell considera, com ha explicat al Què t’hi Jugues, que quan de Jong i Busquets formen el doble pivot tenen massa tendència a incorporar-se a posicions d’atac. “No pot ser es que els dos juguin de mitges puntes, fan un forat al mig i allà no hi ha ningú, més encara quan juguem amb laterals que pugen”. I ha afegit: “això no vol dir que el pivot més defensiu no pugui anar a l’atac si ho veu clar, però, si és així, l’altre s’ha de quedar”. És per aquest motiu que considera que Koeman va voler incorporar a Wijnaldum, jugador del Liverpool. “El coneix bé i sap que és molt treballador”.

En aquesta mateixa línia, Bruno Alemany, analista de la SER i presentador de Play Fútbol, també ha mostrat la seva preferència per la titularitat de Pjaniç . “Penso que combina millor amb de Jong. Tant Busquets com de Jong volen la pilota a les mateixes zones i pretenen ser molt protagonistes. Pjaniç, en canvi, juga amb pocs tocs i té precisió amb les pilotes llargues, que els altres dos no ho tenen. A més, està tenint feeling amb Messi”.

Creixell també ha parlat sobre el futbolista argentí, qüestionat en aquest inici de temporada, i té clar que la posició de davanter no és la que més li escau. “Si el foten de 9 no val res, ha de jugar sempre de mitja punta, baixar a buscar-la i trencar cap a un cantó o cap a l’altre”. Segons l’exentrenador, la influència de Messi com a davanter és quasi nul·la i faria faltar un altre atacant per completar la plantilla. “En necessitem un, però no tenim un duro. Per mi, l’equip de l’any que ve hauria de ser amb Ansu i Pedri a les bandes i Haaland a dalt”.

Davant aquesta aposta per fitxar al futbolista noruec, el Bruno Alemany ha explicat, amb xifres, quin ha estat el seu rendiment a la Champions fins ara, quan tot just té vint anys. “Als seus primers deu partits, Haaland va marcar dotze gols. Mbappé en va fer set. I ni Cristiano, ni Messi ni Lewandowski van tenir números semblants”.