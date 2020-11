El Logroñés frena al Efesé y asalta el Cartagonova

Primera derrota del Cartagena en su feudo tras cuatro choques seguidos como local sin conocer la derrota. El Logroñés, que apenas disfrutó de ocasiones, asaltó el Cartagonova en el tramo final del encuentro, con un cabezazo de Ánder Vitoria que pilló a Marc Martínez algo adelantado. Anteriormente el colegiado anuló un gol de Elady en la primera mitad mientras que Álex Gallar estrelló un balón en el poste en la segunda. Demasiado castigo para un Cartagena que, en términos globales, fue algo mejor que el Logroñés, sobre todo después del descanso, pero al que le faltó la pegada y la frescura que tuvo en partidos anteriores.

No movió ni un ápice Borja Jiménez su once inicial respecto a la semana anterior, manteniendo a Rhyner en el once en lugar de Álex Martín, ya recuperado de su lesión. Jurado y Carlos David finalmente no llegaron al partido y no fueron convocados. En cuanto a los riojanos, jugaron con una línea de cinco centrales.

El partido arrancó dubitativo, sin que ninguno de los dos equipos se hiciera con el control del partido e inquietase la portería rival. Poco a poco el Cartagena se fue sintiendo algo más cómodo pero seguía sin generar mucho peligro. El colegiado anulaba un gol de Elady al considerar que el balón había salido del campo antes del centro hacia el jienense, mientras que Nacho Gil, al filo del descanso, a punto estuvo de abrir el marcador con un disparo que se marchó desviado por poco.

En la segunda mitad se encontró algo más cómodo el Cartagena y disfrutó de varias ocasiones en botas de Rubén Castro, Nacho Gil y Clavería, aunque las más claras las tuvo Álex Gallar. El catalán estrelló en el poste un disparo cruzado rondando la media hora de partido que hubiese adelantado al Cartagena.



En los últimos diez minutos de partido, apretó algo el Logroñés, que apenas había tirado a puerta hasta entonces. Zelu estrelló un balón en el lateral de la red y Paulino también lo intentó. En el minuto 84, cuando el empate parecía inamovible, Ánder Vitoria cabeceaba un balón por encima de Marc Martínez y daba la victoria a los suyos. Movió el banquillo el Efesé pero ya fue tarde, los tres puntos se marchaban del Cartagonova.

FICHA TÉCNICA

FC Cartagena: Marc Martínez, David Simón (Simón Moreno, 86'), Andújar, Rhyner, De la Bella, Clavería (Aguza, 80'), Carrasquilla, Álex Gallar, Nacho Gil (William, 86'), Elady (Cayarga, 80') y Rubén Castro.

UD Logroñés: Santamaría, Iago López, Álex Pérez (Gorka, 41'), Bobadilla (Zelu, 63'), Clemente, Iñaki, Andy, Bogusz (Paulino, 63'), Olaetxea, David González (Ánder Vitoria, 77') y Leo Ruiz (Errasti, 87')

Goles: 0-1 Ánder Vitoria cabecea por encima de Marc Martínez un balón en largo (84')

Árbitro: Gorostegui Fernández (Colegio Vasco). Amonestó a David Simón (32')