La Junta no permite a los colegios el uso de instalaciones ajenas

Las instalaciones del albergue juvenil de Aranda no podrán utilizarse para el servicio de comedor y el programa Madrugadores del colegio Fernán González, como solicitó en vísperas del comienzo de este curso la AMPA. Este colectivo ha puesto de manifiesto esta semana que aún está esperando una respuesta a la solicitud que hizo de forma oficial al Ayuntamiento para que ceda temporalmente a este centro educativo estas dependencias, que están todavía en desuso tras la reforma. En la misma fecha, el 7 de septiembre, registró paralelamente a la Dirección Provincial de Educación el cambio de estos dos servicios a estas instalaciones.

El concejal de Educación dice que esta propuesta no es viable, puesto que choca con los planteamientos de la Inspección y la Dirección Provincial de Educación, que no permiten el uso de instalaciones ajenas a los centros educativos. Dice que el Ayuntamiento ya lo advirtió en una reunión que mantuvo con los directores de los colegios del municipio, puesto que el Fernán González no ha sido el único que ha hecho una propuesta de este tipo para ampliar su espacio dada la situación que vivimos actualmente. “En septiembre hubo varias peticiones de colegios en vista de las dudas que había para iniciar el curso con la situación de la pandemia e incluso nosotros estuvimos a punto de sacar de la Casa de la juventud a todos los trabajadores en septiembre para ceder al colegio Castilla esa instalación, que nos la solicitaba porque tenía problemas para cumplir con los aforos de las aulas y la Inspección de Educación y Dirección Provincial dejó claro que no iban a dejar la utilización de instalaciones fuera de los centros educativos, porque no están homologadas y porque entendían que sí había espacio suficiente en los propios centros educativos”, explica Emilio Berzosa.

La respuesta no convence al AMPA, que insiste en que el espacio que se solicitaba está totalmente adecuado para el uso que se pretende hacer de él, puesto que se trata de un comedor totalmente adaptado a la normativa vigente en 2017. Además, la idea era liberar espacio del colegio, pues la empresa, concesionaria de la Junta, que presta este servicio está habituada a hacerlo en distintos espacios, como son comedores escolares, albergues o residencias universitarias. Añade que en otras comunidades autónomas se están utilizando espacios cedidos por municipios, haciendo los cambios e inversiones que sean oportunos, para poder cumplir con las propias normas dictadas por las diversas administraciones para hacer frente a la pandemia.

Así lo expresa en otra nota que ha hecho pública esta madrugada en la que considera que responderles de forma verba a esta solicitud a través de la directora del colegio no es la forma adecuada ni el cauce establecido por la propia administración para contestar a peticiones por escrito, firmadas, selladas y registradas.

El concejal de Cultura insiste que el Ayuntamiento no tiene más margen de actuación en este asunto y así se lo dirá por escrito al AMPA, si es lo que quiere. “Queremos licitar en enero esas instalaciones del albergue para poder abrirlas en junio o julio, pero no habría problema en esperar un año más”, añade el edil.